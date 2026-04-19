¿Quién es alias Pilo, considerado un objetivo priorizado y detenido en Quito?

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Alias “Pilo”, señalado por múltiples asesinatos en la provincia de Esmeraldas, fue capturado el 18 de abril de 2026 en el sur de Quito tras meses evadiendo a la justicia.

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En su cuenta de X, el ministro del Interior, John Reimberg, detalló que León Leyes Jinson Eduardo fue capturado en Guamaní. Alias “Pilo” está ligado a una cadena de hechos violentos.

Para las autoridades, Leyes es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en asesinatos, incluidos casos que involucran a adolescentes en la provincia de Esmeraldas, en el sector de Río Verde. Detrás del alias, lo ubican como integrante del grupo criminal Los Lobos.

Un largo historial delictivo

El rastro que deja su historial es amplio, según detalló Reimberg en su publicación. Registra antecedentes por robo (2020), tenencia de armas (2022) y tráfico de drogas (2024).

A eso se suman denuncias en Fiscalía que van desde intimidación hasta múltiples asesinatos entre 2023 y 2025. En la lista también constan varios procesos judiciales abiertos, la mayoría por delitos violentos.

Según la versión oficial, “Pilo” se mantenía en constante movimiento para evadir a la justicia, lo que habría dificultado su localización durante meses. Su captura, ejecutada por unidades policiales en Quito, es presentada como un golpe importante contra estructuras criminales que operan entre la Costa y la Sierra.

El ministro del Interior señaló que se espera que esta vez el proceso judicial avance sin tropiezos y que el detenido permanezca en prisión.

Asimismo, aseguró que continúan los operativos para ubicar a otros objetivos vinculados con estructuras delictivas.