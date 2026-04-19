Operativos nocturnos en el sur de Quito dejan clausuras, armas blancas y detenidos

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Entre la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de abril de 2026, en el sur de Quito se ejecutaron macrooperativos que dejaron el demiso de armas blancas y hasta el hallazgo de un altar de la Santa Muerte.

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Las intervenciones se concentraron en las administraciones zonales Quitumbe y Eloy Alfaro, donde 14 locales, siete licorerías, una discoteca, tres hostales, un night club, un negocio de jugos y hasta una barbería, fueron inspeccionados.

De acuerdo con el Municipio, en el operativo se constató que los establecimientos funcionan al límite de la normativa o directamente al margen de ella.

El despliegue fue amplio. Militares, policías, agentes metropolitanos, bomberos y personal de distintas dependencias municipales recorrieron los establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, prevenir riesgos y apoyar en la seguridad ciudadana.

Lo que se encontró durante el operativo

Como resultado se decomisaron 10 armas blancas, se retiraron 21 litros de licor artesanal y se destruyeron 700 cigarrillos. También se encontraron dos figuras de la Santa Muerte, un hallazgo que suele levantar sospechas en este tipo de controles, aunque no constituye un delito por sí mismo.

Además, cuatro locales fueron clausurados y en otros seis se iniciaron procesos administrativos. En uno de los hostales, tres habitaciones eran utilizadas como viviendas con cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), una práctica riesgosa en espacios no adecuados para ese fin.

Control a personas y vehículos

En las calles, el control también fue visible: 50 personas registradas, 30 vehículos revisados dentro de operativos Camex y dos detenidos que tenían boletas de captura pendientes. Además, se incautaron pequeñas cantidades de droga, pipas artesanales, gases pimienta y hasta una manopla.

El Municipio señaló que los controles forman parte de una estrategia que busca poner orden en el espacio público, frenar irregularidades y reducir los riesgos en zonas donde la actividad nocturna suele desbordarse.

Asimismo se recalcó que este tipo de controles continuará en las calles, con operativos coordinados entre distintas instituciones y una presencia sostenida en los sectores más conflictivos.