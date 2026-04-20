Con el Metro fuera de operación, el tráfico de Quito colapsa todavía más

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La suspensión total del Metro de Quito este lunes 20 de abril de 2026 agravó el ya complejo panorama del tránsito en la capital.

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La paralización inédita del sistema, que dejó sin servicio a sus 15 estaciones, obligó a miles de usuarios a volcarse a otras alternativas de transporte, generando congestión, largas filas y tiempos de viaje considerablemente mayores.

Desde primeras horas de la mañana, la ausencia del Metro, que moviliza a cerca de 170.000 pasajeros diarios, se sintió con fuerza en los principales corredores de transporte.

En la estación multimodal El Labrador, donde convergen el Metro, el Trolebús y la Ecovía, se registraron extensas filas de usuarios que intentaban abordar unidades del sistema integrado.

Ante la alta demanda, muchos optaron por alternativas más costosas. Es el caso de Inés Corral, quien decidió tomar un taxi tras observar la larga fila para acceder al Trolebús.

El trayecto desde El Labrador hasta la avenida Amazonas y Roca le costó 7 dólares y tomó cerca de una hora.

Una situación similar se vivió en la terminal La Ofelia, en el norte de la ciudad, donde las filas coparon por completo las zonas de ingreso al Corredor Central Norte.

En el sur, en la estación El Recreo, usuarios compartieron en redes sociales imágenes y videos que mostraban aglomeraciones mientras intentaban abordar unidades disponibles.

¿Por qué se suspendió el servicio?

La interrupción del servicio, según informó la Empresa Metro de Quito, se dio por una incidencia técnica en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central.

Esta falla afectó componentes clave para la operación segura del sistema, como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en tiempo real de las estaciones.

Usuarios que llegaron a la estación El Ejido se encontraron con las puertas cerradas.

Debido a las intermitencias detectadas en estos sistemas, no fue posible garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la circulación de los trenes, lo que llevó a la decisión de suspender completamente la operación.

Hasta las 11:45 de este 20 de abril, el servicio continúa paralizado y sin un hora prevista para que se retome la operación.