¿Qué pasa con el Metro de Quito? Esto dice la empresa sobre la suspensión del servicio

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La paralización total del Metro de Quito registrada la mañana de este lunes 20 de abril de 2026 tuvo su origen en una falla dentro de su sistema operativo.

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Más de dos horas después de la suspensión, la Empresa Metro de Quito detalló que la interrupción se debió a una incidencia técnica en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central.

Según el comunicado oficial, esta falla afectó directamente a los sistemas que permiten la operación segura del servicio, como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en tiempo real de todas las estaciones.

Estas plataformas presentaron intermitencias, lo que imposibilitó garantizar las condiciones de seguridad necesarias para mantener en funcionamiento el sistema de transporte subterráneo.

Fallas se registraron desde la madrugada

De acuerdo con la Empresa, el equipo técnico comenzó a recibir alertas de caída en los enlaces de comunicación desde las 02:30. Desde ese momento, personal especializado trabajó de forma ininterrumpida en la recuperación y estabilización de los sistemas afectados.

Ante este escenario, y como medida preventiva, las autoridades decidieron suspender completamente la operación comercial en las 15 estaciones del Metro de Quito, marcando un hecho inédito en sus tres años de funcionamiento.

Paralelamente, se activaron protocolos de verificación junto con equipos técnicos especializados para evaluar de manera integral las condiciones en las que se produjo la incidencia y asegurar que el sistema pueda reanudarse sin riesgos para los usuarios.

La Empresa Metro de Quito lamentó los inconvenientes ocasionados y recomendó a la ciudadanía utilizar medios de transporte alternativos mientras se normaliza el servicio. Asimismo, indicó que la reanudación de las operaciones será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

El sistema, que moviliza a cerca de 170.000 pasajeros al día, permanece suspendido desde las 05:30 de este 20 de abril y hasta las 08:00 no hay servicio.