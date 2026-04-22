Metro de Quito: ¿cuál es el estado real del mantenimiento del sistema?

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La suspensión total de operaciones del Metro de Quito el 20 de abril de 2026, la primera en sus dos años y cuatro meses de funcionamiento, ha generado un debate sobre el estado real del mantenimiento de uno de los sistemas de transporte más importantes de la capital.

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Según explicó el gerente de la Empresa Metro de Quito, Juan Carlos Parra, la interrupción se debió a una falla en las comunicaciones del Puesto Central de Control (PCC), considerado el “cerebro” de la operación. El problema se originó en la estación Quitumbe, en el sur, lo que dejó al sistema sin enlace operativo.

Parra enfatizó que la imposibilidad de mantener comunicación con esa estación impedía garantizar la seguridad del servicio. “La seguridad no es negociable”, afirmó, al señalar que sin visibilidad completa desde el PCC no es posible autorizar la circulación de los trenes.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó el incidente como un hecho aislado. Aseguró que no se registraron fallas en trenes, vías, señalización ni en las plataformas principales de comunicación.

El problema fue en un switch

Detalló que el problema se concentró en un switch, uno de los más de 200 dispositivos del sistema, cuya avería provocó la pérdida de interconexión entre estaciones.

El alcalde también señaló que este tipo de fallas activa protocolos automáticos que bloquean la operación como medida de seguridad. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un acto intencional: “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso un sabotaje”, manifestó.

Tanto Parra como Muñoz aseguraron que los mantenimientos de todos los subsistemas del Metro están al día y que la suspensión del lunes obedeció a una falla puntual.

Cuestionamientos al mantenimiento

A pesar de la versión oficial, varios concejales apuntan a una causa más profunda: la falta de mantenimiento. El edil Andrés Campaña recordó que desde hace más de dos años ha advertido la necesidad de contar con contratos efectivos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Estas críticas se producen en un contexto en el que, tras tres procesos fallidos, recién la semana pasada se adjudicó el contrato integral de mantenimiento de estructura y superestructura al Consorcio Ferroviario Metro de Quito.

La concejala Estefanía Grunauer también atribuyó lo ocurrido a la ausencia de un mantenimiento integral desde el inicio de operaciones y cuestionó la falta de un plan de contingencia eficaz para este tipo de emergencias.

A estos señalamientos se suma Wilson Merino, quien advirtió que varias licencias de los subsistemas de comunicación estarían caducadas y sin actualización, lo que podría incidir en la vulnerabilidad del sistema.

El exgerente del metro, Édison Yánez, explicó que una falla en las telecomunicaciones tiene efectos críticos en la operación. La pérdida de señal en el PCC se replica en todas las estaciones, impidiendo que los trenes reciban información clave sobre ubicación, horarios y condiciones de circulación.

Esta falta de visibilidad, advirtió, compromete directamente la seguridad y continuidad del servicio, y podría estar vinculada a deficiencias en el mantenimiento del sistema.