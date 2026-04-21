Protección del Ilaló: qué deberán hacer Municipio y Prefectura

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha dio paso a una acción de protección que marca un precedente en la defensa ambiental del Ilaló, al reconocer la vulneración de derechos de la naturaleza por la falta de control frente al avance inmobiliario en esta zona.

Te invitamos a leer: Corte falla a favor del Ilaló: Municipio de Quito y Prefectura tienen que elaborar un plan ambiental

El fallo responde a una demanda presentada por colectivos ciudadanos y ambientalistas, entre ellos Ilaló Verde, quienes durante años alertaron sobre el crecimiento urbanístico en el valle de Tumbaco y Los Chillos, áreas de alto valor ecológico, cultural y paisajístico.

Según la sentencia, las autoridades incurrieron en una omisión que derivó en la vulneración de derechos constitucionales relacionados con la naturaleza, el ambiente sano, la gestión de riesgos y la participación ciudadana.

Obligaciones para el Municipio y Prefectura

La resolución judicial, emitida en marzo, dispone que el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha elaboren en un plazo máximo de 180 días un plan integral de manejo y restauración del Ilaló.

Este deberá contar con presupuesto definido, indicadores de cumplimiento y acciones concretas orientadas a la recuperación del ecosistema.

Además, ambas entidades deberán implementar, en el mismo plazo, un sistema de alerta temprana de riesgos con participación activa de las comunidades asentadas en las faldas del volcán, con el objetivo de fortalecer la prevención y respuesta ante posibles amenazas.

El proceso será vigilado por la Defensoría del Pueblo, que tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

Para los colectivos ambientales, el fallo representa un reconocimiento a años de advertencias sobre la presión urbana en el Ilaló. Sin embargo, también expresan preocupación por el cumplimiento efectivo de la sentencia.