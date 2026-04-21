Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La suspensión total del Metro de Quito registrada el 20 de abril no solo generó afectaciones a miles de usuarios, sino que también abrió la puerta a una investigación para determinar sus causas, sin descartar un posible sabotaje.

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En medio de la paralización del sistema, el alcalde, Pabel Muñoz, dispuso al gerente de la Empresa Metro de Quito, Juan Carlos Parra, presentar una denuncia ante la Fiscalía por la falla técnica detectada en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central.

“No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, afirmó el alcalde durante su programa Frecuencia Quiteña.

Muñoz calificó el hecho como “una rara falla” y subrayó que el objetivo de la denuncia es permitir que instancias especializadas investiguen todas las posibles causas, desde errores técnicos hasta acciones deliberadas.

Por su parte, el gerente Parra coincidió en la necesidad de agotar todas las líneas de investigación. Señaló que con el paso de las horas se podrá tener mayor claridad sobre lo ocurrido y que, en caso de descartarse un acto intencional, la denuncia podría retirarse. De confirmarse lo contrario, se impulsarán las indagaciones correspondientes.

Lo que ocurrió en el Metro

De acuerdo con la Empresa Metro de Quito, las primeras alertas se registraron alrededor de las 02:30, cuando se detectó la caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central. Desde ese momento, equipos técnicos trabajaron de manera continua en la recuperación y estabilización del sistema.

Estos sistemas son fundamentales para la operación del Metro, ya que permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en tiempo real de todas las estaciones.

Las intermitencias registradas impidieron garantizar las condiciones de seguridad necesarias, lo que obligó a suspender completamente el servicio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades insisten en que no se descartará ninguna hipótesis hasta esclarecer el origen de la falla que derivó en un hecho inédito en el principal sistema de transporte capitalino.