Paralización del Metro de Quito aviva críticas sobre el mantenimiento

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Metro de Quito paralizado 6 horas: 170.000 usuarios afectados.

Falla técnica en control central detuvo trenes y cerró 15 estaciones.

Concejales exigen explicaciones hoy por retrasos y mantenimiento deficiente.

Abril ha sido un mes especialmente complejo para la operación del Metro de Quito, que cursa su tercer año de funcionamiento. A las reiteradas demoras en la llegada de los trenes, que en algunos casos han superado los 15 minutos, se sumó una paralización total del servicio el 20 de abril de 2026 por más de seis horas en sus 15 estaciones, afectando a más de 170.000 pasajeros que diariamente utilizan el sistema.

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Desde primeras horas de la mañana, usuarios se encontraron con accesos cerrados y sin información clara sobre la reanudación del servicio. En la estación El Ejido, Neiri Jiménez llegó con la intención de trasladarse hasta Quitumbe para viajar a Machala. Sin embargo, se topó con las puertas cerradas y sin personal que pudiera orientarlo.

Las quejas de los usuarios

Una situación similar vivieron cientos de usuarios en la estación Quitumbe. Verónica Erazo, quien debía dirigirse al centro, cuestionó la falta de operatividad del sistema. “No es barato lo que costó todo esto”, comentó. Además, recordó los retrasos de los trenes en días previos.

Miriam Herrera, que llegó desde Loja junto a una amiga para visitar la Mitad del Mundo y el Centro Histórico, también se encontró con la estación cerrada, frustrando sus planes turísticos.

La interrupción obligó a los usuarios a buscar rutas alternas. Alexis Mena, quien se movilizaba desde Guamaní hacia El Labrador, lamentó el contratiempo: “Es una lástima, tenía prisa”, dijo, tras verse obligado a tomar un transporte más lento. Sonia Luján, quien viajó desde Sucumbíos con sus dos hijos para a una cita médica, enfrentó dificultades adicionales al no saber qué bus tomar ante la suspensión de la operación.

El servicio se restableció parcialmente cerca del mediodía en el tramo entre la Morán Valverde y El Labrador, mientras que la estación Quitumbe permanecía inhabilitada hasta el cierre de esta publicación.

¿Por qué se suspendió el Metro de Quito?

De manera oficial, la Empresa Metro de Quito informó que la interrupción obedeció a una incidencia técnica en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central. Según la entidad, la falla afectó plataformas esenciales como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en tiempo real, lo que impidió garantizar condiciones seguras para la operación del sistema.

Sin embargo, la explicación no logró disipar las dudas. Concejales del Distrito Metropolitano solicitaron que el tema sea tratado en la sesión del Concejo de hoy, 21 de abril, con la comparecencia del gerente del Metro, Juan Carlos Parra.

Un día antes del incidente, el concejal Andrés Campaña ya pidió su presencia para responder sobre un informe que advertirían un desgaste anormal en las ruedas de la flota de trenes, así como observaciones acumuladas desde 2023 sobre la gestión de la empresa.

“Hoy el Metro volvió a paralizarse… y la obra más costosa de la ciudad sigue acumulando más excusas que soluciones”, cuestionó Campaña.

La Empresa Metro de Quito aseguró que se trató de un hecho aislado y señaló que la falla del lunes no guarda relación con los trabajos de mantenimiento programados que realizan empresas internacionales en conjunto con su equipo técnico.

Expertos alertan sobre las fallas

Para Édison Yánez, exgerente del Metro de Quito, una falla en el sistema de telecomunicaciones compromete directamente la operación del sistema subterráneo. Explica que, si no existe señal en el puesto de control, esta interrupción se replica en todas las estaciones, lo que impide que los trenes reciban información esencial sobre su ubicación, horarios y condiciones de operación.

Esta falta de visibilidad, agrega, representa un riesgo significativo para la seguridad y continuidad del servicio, y estaría relacionada con deficiencias en el mantenimiento.

Añade que, en sistemas de este nivel, es indispensable contar con mecanismos de respaldo: si falla la línea principal, debe activarse automáticamente una alternativa. Si ese sistema de contingencia no entra en funcionamiento, sostiene, es probable que tampoco se encuentre en condiciones óptimas.

Y si bien la empresa municipal asegura que sí se realizan todos los mantenimientos, para Yánez se hacen de manera superficial y sin las herramientas adecuadas ni la capacitación necesaria para garantizar una operación adecuada.

Hubo retrasos antes de la suspensión

Desde la veeduría ciudadana del Metro también hay cuestionamientos. Darío Paladines calificó la situación como preocupante y de incertidumbre sobre cuál es el estado real del sistema. Según indicó, de manera extraoficial conocieron que habría ocurrido una desconexión entre el cuarto de control y los trenes.

Asimismo, Paladines recordó que en lo que va de abril se han registrado retrasos progresivos en la frecuencia del servicio, pasando de tres minutos a intervalos superiores a los 15. Esto ocurría porque solo hay 11 trenes en funcionamiento.

Además, señaló que no se habría realizado a tiempo el reperfilamiento de las ruedas, un procedimiento de mantenimiento previsto cada 500.000 kilómetros, lo que podría incidir en el desempeño. “Es algo que ya se veía venir”, advirtió.

El veedor también cuestionó la falta de apertura de la empresa para realizar inspecciones técnicas. Explicó que desde enero solicitaron acceso a los talleres y material rodante para verificar el estado de los trenes, sin haber obtenido respuesta.

Por la afectación a los usuarios, Paladines presentará una acción de protección, al considerar que se han vulnerado derechos ciudadanos.