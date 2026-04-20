Suspensión del Metro de Quito: Pabel Muñoz habla de "sabotaje" y pide denunciar ante Fiscalía

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La suspensión del Metro de Quito se produjo a las 05:30 de este lunes 20 de abril, cuando se detectaron fallas en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central. Según la Empresa Metro de Quito, las alertas comenzaron a registrarse desde las 02:30, afectando los enlaces que sostienen la operación.

Estos sistemas permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones. Las intermitencias impidieron garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio, lo que obligó a cerrar las puertas de las estaciones y suspender la atención al público.

Una falla "rarísima"

Durante su programa semanal Frecuencia Quiteña, el alcalde Pabel Muñoz se pronunció sobre el incidente. “En estos casos hay que poner todas, absolutamente todas las hipótesis en la mesa”, señaló.

Muñoz calificó la falla como “rarísima” y no descartó que se trate de un acto premeditado. “De no encontrarse causas técnicas, habrá que investigar otro tipo de causas como sabotaje, sabotajes internos, desconexión…”, dijo. Por ello, dispuso al gerente del Metro, Juan Carlos Parra, que presente una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado.

El burgomaestre enfatizó que la investigación debe realizarse en instancias especializadas en delitos, para esclarecer si se trató de un error técnico o de un acto deliberado contra el sistema de transporte.

Usuarios afectados y transporte alternativo

La suspensión del servicio generó complicaciones para miles de usuarios que utilizan el Metro de Quito en sus desplazamientos diarios. Desde tempranas horas, las estaciones permanecieron cerradas, lo que obligó a los ciudadanos a buscar alternativas como el Trolebús y la Ecovía.

Esto provocó aglomeraciones en las paradas y retrasos en la movilidad, especialmente en las horas pico de la mañana. Los quiteños expresaron su malestar por la falta de información oportuna y por las dificultades para llegar a sus sitios de trabajo

Investigación y comparecencia en el Concejo

El alcalde anunció que el tema será tratado en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito, prevista para el martes 21 de abril. Los concejales Andrés Campaña, Wilson Merino y Fidel Chamba solicitaron la comparecencia del gerente del Metro para explicar no solo esta suspensión, sino también otras supuestas irregularidades en el funcionamiento y mantenimiento del sistema.