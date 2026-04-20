Vías hacia el aeropuerto de Quito presentan baches y deterioro

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Vías estratégicas que conectan Quito con los valles y el aeropuerto presentan grietas, baches y hundimientos

Los suarios señalan que los bacheos y las reparaciones puntuales no resuelven el problema de fondo

La Epmmop asegura que mantiene trabajos de mantenimiento, pero reconoce limitaciones por falta de asfalto y proyectos paralizados

El deterioro de varias vías estratégicas que conectan Quito con los valles y el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, vuelve a encender las alertas entre conductores y moradores.

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La avenida De Los Conquistadores, los tramos parchados de la Ruta Viva, el riesgo de deslizamientos en la vía antigua de Nayón y las grietas en el conector de Alpachaca reflejan un problema que no solo afecta la movilidad, sino también la seguridad.

Huecos, desprendimientos y soluciones temporales evidencian un desgaste progresivo que, según usuarios, no ha sido atendido de forma integral por varios años.

Daños en vehículos y riesgo en viviendas

Uno de los puntos más críticos es la avenida De Los Conquistadores, donde el deterioro es visible a lo largo de su trazado. Huecos, adoquines levantados y tramos irregulares marcan el estado actual de esta vía que conecta Guápulo con Quito y los valles.

Los conductores aseguran que los daños no solo dificultan la circulación, sino que ya han provocado afectaciones en sus vehículos, desde problemas en la suspensión hasta llantas averiadas.

El impacto también se siente en las viviendas cercanas. Moradores denuncian que el paso constante de transporte pesado agrava el problema. “En un lado de mi casa hay una parte que está hundida. Cuando pasan los vehículos pesados, es como si hubiese un temblor. La carretera es nueva, aparentemente, pero mejor estábamos con la anterior”, asegura Patricia Cruz, habitante del sector.

La avenida De Los Conquistadores es otra vía clave hacia el valle de Tumbaco y el aeropuerto en mal estado.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Desde la dirigencia barrial, las críticas apuntan a fallas de origen. Jaime Prado, presidente del Cabildo de Guápulo, sostiene que los problemas se evidenciaron desde la inauguración de la obra en marzo de 2022.

Según explica, el sistema constructivo no habría sido el adecuado para soportar el flujo vehicular, que bordea los 20.000 autos diarios. Además, cuestiona que la vía, que costó cerca de $ 1,4 millones, tenga una vida útil estimada de apenas cinco años.

“Hay una falla estructural que no se va a corregir con bacheos. Se requiere una intervención técnica diferente”, señala. Mientras tanto, los trabajos de mantenimiento resultan insuficientes. Prado indica que, aunque se realizan intervenciones puntuales, los adoquines vuelven a desprenderse en pocos días, lo que aumenta el riesgo de accidentes por las maniobras evasivas de los conductores.

Fisuras, grietas y baches en la Ruta Viva

La problemática se extiende hacia la Ruta Viva, principal acceso al aeropuerto. A lo largo de sus carriles se observan fisuras, grietas y baches que han motivado constantes reportes ciudadanos. Byron Mosquera, conductor frecuente de esta vía, asegura que el deterioro lleva al menos tres años sin una solución definitiva. “Hacen bacheos, pero son temporales. La vía sigue inestable”, manifiesta.

El panorama se agrava en el conector de Alpachaca. EXPRESO realizó un recorrido y observó varios huecos en el tramo hacia el aeropuerto. Los conductores deben esquivar los orificios, lo que incrementa el riesgo de choques. A esto se suma la vía antigua de Nayón, donde los deslizamientos de tierra generan preocupación constante, especialmente en temporada invernal.

¿Qué dice la Epmmop?

Frente a estos señalamientos, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informa que mantiene trabajos permanentes de mantenimiento. En la avenida De Los Conquistadores se ejecutan labores diurnas y nocturnas en varios tramos, mientras que en la Ruta Viva se han realizado más de 30 jornadas de bacheo en lo que va del año.

Sin embargo, la entidad reconoce limitaciones, principalmente por la falta de asfalto, lo que paralizó 71 proyectos viales. Tras más de un mes de suspensión debido a la escasez de material provisto por Petroecuador, las cuadrillas retomaron las labores desde el 11 de abril.

En cuanto a Nayón, la Epmmop detalló que el deslizamiento registrado en febrero fue atendido en tres fases: la remoción del material inestable, la protección temporal del talud y la ejecución de estudios técnicos para una solución definitiva, como la construcción de un muro estructural.

Pese a los trabajos en marcha, la percepción ciudadana es que las intervenciones “parche” no logran frenar el deterioro de las vías. Mientras avanzan proyectos más amplios, como la rehabilitación integral de la avenida Oswaldo Guayasamín, los usuarios y moradores insisten en la necesidad de soluciones estructurales que garanticen seguridad y durabilidad en corredores clave para la ciudad.