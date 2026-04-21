Metro de Quito opera con normalidad este 21 de abril tras falla que paralizó el sistema

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La operación del Metro de Quito se desarrolla con normalidad este 21 de abril de 2026, luego de la interrupción de ayer que duró cerca de siete horas debido a una falla en el sistema de telecomunicaciones

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Desde las 05:30 del 20 de abril, los usuarios que acudieron a las estaciones se encontraron con accesos cerrados, lo que generó molestias e incertidumbre ante la falta de información sobre lo ocurrido y el tiempo estimado para la reanudación del servicio.

¿Qué ocurrió en el sistema?

Horas más tarde, la Empresa Metro de Quito informó que la paralización obedeció a una incidencia técnica en los sistemas de telecomunicaciones del Puesto de Control Central.

Según el comunicado oficial, la falla impactó directamente en sistemas que permiten la operación segura, como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en tiempo real de las estaciones.

Estas plataformas presentaron intermitencias que impidieron garantizar los estándares de seguridad necesarios, motivo por el cual se optó por la suspensión total del servicio como medida preventiva.

Alertas que llegaron desde la madrugada

De acuerdo con la entidad, las primeras alertas sobre la caída en los enlaces de comunicación se registraron alrededor de las 02:30. A partir de ese momento, equipos técnicos especializados trabajaron de manera continua en la recuperación y estabilización de los sistemas afectados.

La suspensión de la operación comercial en las 15 estaciones marcó un hecho inédito desde la puesta en funcionamiento del sistema hace tres años.

El servicio comenzó a restablecerse de forma progresiva al mediodía, inicialmente entre Morán Valverde y El Labrador, y quedó completamente habilitado cerca de las 16:00.

Para este 21 de abril, las autoridades confirmaron que el sistema opera con total normalidad, sin reportes de nuevas incidencias.