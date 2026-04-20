Se retoma operación parcial del Metro de Quito luego de seis horas de suspensión

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Tras más de seis horas de suspensión total, el Metro de Quito reanudó parcialmente su operación este 20 de abril de 2026.

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A las 11:40, el servicio volvió a funcionar en el tramo entre las estaciones Morán Valverde y El Labrador, luego de que se restablecieran los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central, según informó la Empresa Metro de Quito.

Desde las 05:30, una falla en los sistemas que son fundamentales para la conexión y el monitoreo integral de la operación, obligó a suspender completamente el servicio en las 15 estaciones, en un hecho inédito desde que el sistema entró en funcionamiento.

Según el reporte técnico, la incidencia afectó sistemas como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en tiempo real. Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad que priorizan la integridad de los usuarios, lo que derivó en la paralización total del sistema.

De acuerdo con la institución, equipos técnicos realizaron inspecciones en campo, estación por estación, y revisaron los distintos subsistemas. Estas verificaciones permitieron identificar una interferencia en las comunicaciones como origen del problema.

Metro de Quito señaló que se trata de un evento aislado y que no está relacionado con los trabajos de mantenimiento programados que se ejecutan en el Metro.

Pese a la reanudación parcial, la entidad indicó que se continúa trabajando para restablecer el servicio en toda la red en el menor tiempo posible.

PAbel Muñoz habla de una “rara falla”

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó lo ocurrido como una “rara falla” y dispuso que el gerente del Metro, Juan Carlos Parra, presente una denuncia ante la Fiscalía.

El objetivo, explicó, es que se investiguen todas las posibles causas, desde errores técnicos hasta eventuales acciones deliberadas que hayan afectado la operación del sistema.

“No hay que descartar ninguna hipótesis”, señaló, al insistir en que serán las instancias especializadas las encargadas de determinar el origen de la falla que paralizó, por más de seis horas, el principal sistema de transporte de la capital.