Suspensión del Metro de Quito llega a la Fiscalía: investigan paralización de servicio público

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La paralización por cerca de siete horas del Metro de Quito continúa generando repercusiones, esta vez en el ámbito judicial.

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La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investiguen las causas de la falla que dejó sin servicio al sistema el 20 de abril.

La acción se concretó luego de que el alcalde, Pabel Muñoz, solicitara al gerente, Juan Carlo Parra, acudir a instancias judiciales sin descartar ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un sabotaje o una acción deliberada para afectar la operación.

La denuncia fue ingresada por la gerencia jurídica encargada de la Empresa Metro de Quito y está tipificada como una presunta paralización de un servicio público. El caso fue asignado a una unidad especializada de la Fiscalía General del Estado, en el área de delincuencia organizada, transnacional e internacional.

Explicación técnica en el Concejo

Este 21 de abril, el gerente del Metro, Juan Carlos Parra, compareció ante el Concejo Metropolitano, donde explicó que la suspensión se originó por una falla en el sistema de comunicaciones del Puesto Central de Control (PCC), considerado el núcleo operativo del sistema.

De acuerdo con su versión, la pérdida de enlace con la estación Quitumbe impidió garantizar condiciones seguras para la operación. “La seguridad no es negociable”, reiteró, al señalar que sin todos los sistemas activos y visibles en el PCC no es posible coordinar el funcionamiento del metro.

Muñoz habla de un sabotaje

De su parte, el alcalde Muñoz insistió en que no se puede descartar ninguna hipótesis y mencionó un procedimiento técnico ejecutado en la madrugada del lunes 20 de abril, entre las 00:00 y las 02:00, no fue reportado oportunamente.

Esa intervención recién se conoció cerca de las 18:00, varias horas después de la suspensión del servicio, lo que, según el alcalde, afectó directamente la capacidad de respuesta.

“Si se hubiera informado, se habría empezado por ahí”, cuestionó Muñoz, quien advirtió que la recuperación del sistema pudo haber tomado menos tiempo con una comunicación adecuada.

Mientras, Parra señaló que, de manera preliminar, tras una auditoría informática, se descartó una "intrusión informática", es decir, que no existió amenaza externa.