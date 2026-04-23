Nueva tragedia vial en Quito: motociclista muere en la avenida Simón Bolívar

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este 23 de abril de 2026 en la avenida Simón Bolívar, cerca al ingreso a Guápulo, dejó como saldo un motociclista fallecido y una persona herida, en medio de una fuerte congestión vehicular en la zona.

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El siniestro ocurrió cuando el motociclista circulaba en sentido sur-norte, se cruzó el parterre e invadió el carril contrario, impactándose de frente contra un vehículo que avanzaba en sentido norte-sur.

Imágenes difundidas por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), muestran severos daños en la parte delantera del automóvil involucrado.

Tras el siniestro, la AMT dispuso el cierre del carril izquierdo en sentido norte-sur de la av. Simón Bolívar para facilitar las labores de atención y peritaje. Al momento la vía ya fue habilitada.

Dos heridos por el impacto

El Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) también acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a dos personas afectadas que estaban en el auto, mientras se realizó el levantamiento de indicios y las investigaciones respectivas.

La AMT detalló que al conductor del vehículo particular se le realizó la prueba de alcohotest que resultó negativa. Ambos automotores fueron traslados al centro de retención vehícular de Turubamba.

En Quito, los ocupantes de motos son las principales víctimas de los siniestros de tránsito. Según cifras de la AMT, solo en 10 meses de 2025 se registraron 892 siniestros de tránsito que involucraron motocicletas, con 896 personas lesionadas y 121 fallecidos.

Mientras que de enero a abril de 2026 se han registrado 287 siniestros que involucran a motociclistas, con 266 lesionados y 39 fallecidos.