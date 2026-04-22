Sin radares y sin control: la crisis de seguridad vial en Ecuador

Publicado por Marcia Barzola Creado: Actualizado:

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad vial marcada por la falta de educación y control en las vías, una situación que, según expertos, refleja un retraso de al menos 20 años frente a otros países de la región. Este escenario ha incidido en el aumento de siniestros de tránsito, donde la tasa de mortalidad alcanzó las 13 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2025.

Ante este panorama, se busca retomar la educación vial desde la niñez, con el objetivo de fomentar valores, hábitos de respeto y convivencia segura en el tránsito, así como prevenir accidentes en las vías.

Principales causas de siniestros en Ecuador

De acuerdo con el experto en seguridad vial Diego Naranjo, la imprudencia del conductor y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes. Sin embargo, estas conductas no pueden ser controladas de manera efectiva debido a la falta de herramientas tecnológicas como radares.

Sin control: una “tierra de nadie” en las vías

En diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) establecieron un periodo de suspensión de sanciones por exceso de velocidad, mientras se realizaba la calibración de radares.

No obstante, la ausencia de estos dispositivos ha generado un escenario de descontrol en las vías, donde los conductores exceden los límites sin consecuencias.

Según un análisis técnico, a partir de los 60 km/h el cuerpo humano tiene mínimas probabilidades de sobrevivir a un impacto, lo que explica el incremento de víctimas fatales en siniestros de tránsito.

“La falta de control está haciendo que los usuarios abusen al volante”, advierte Naranjo.

Un problema estructural sin solución integral

Para el experto en movilidad activa Alberto Hidalgo, la solución al problema vial requiere un enfoque integral que incluya infraestructura adecuada, control con radares y agentes de tránsito, además de educación vial.

“El problema es que solo reaccionamos ante tragedias. Cuando se aplican medidas como el control de velocidad, se genera rechazo y se eliminan”, explica.

Un ejemplo de ello ocurrió en Quito, donde se intentó implementar límites de velocidad por zonas, pero la iniciativa fue retirada tras críticas.

Menos accidentes, pero más muertes

Aunque en Ecuador ha disminuido el número de siniestros, las muertes en las vías no han bajado, lo que evidencia fallas en la prevención y control.

Además, los motociclistas siguen siendo uno de los grupos más vulnerables. Sin embargo, no existen incentivos como la reducción de aranceles para cascos homologados, lo que limita la protección de estos usuarios.