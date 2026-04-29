Subsidio de luz en Ecuador: El alivio por la ola de calor se definirá en mayo

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Subsidio de consumo: El Estado cubrirá el costo de hasta 180 kWh consumidos en abril. Cualquier excedente sobre este límite deberá ser cancelado por el usuario en su factura de mayo.



Formalización legal: La medida anunciada por el Ejecutivo aún debe ser oficializada y sus detalles técnicos, económicos y sectores beneficiarios deberán ser definidos vía decreto.



Causa climática: El alivio responde al uso intensivo de aires acondicionados en Guayaquil y la Costa por la ola de calor, factor que disparó la demanda y la presión sobre la red.

Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre un alivio económico en las planillas de luz, el régimen tiene pendiente la formalización de los detalles legales y técnicos que darán paso a la medida. El ofrecimiento surge como respuesta al incremento en el gasto de los hogares de las zonas más afectadas por la ola de calor, donde el uso de aires acondicionados y ventiladores disparó el consumo.

De concretarse, el beneficio consistiría en la cobertura estatal de los primeros 180 kWh facturados en abril. Según lo expuesto por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), el Estado absorbería dicho costo, mientras que cualquier excedente deberá ser cancelado por el usuario en las planillas que se distribuyan en mayo.

Definición vía decreto

Pese al anuncio, la operatividad de la medida aún debe ser establecida a través de un decreto ejecutivo. Se prevé que este documento se emita hasta la primera semana de mayo, plazo en el que la cartera de Estado deberá delimitar los sectores beneficiarios y los mecanismos de compensación.

Hasta el momento, las autoridades evalúan el impacto económico total que esta subvención temporal representará para el Estado, así como los filtros técnicos para identificar las zonas con mayor perjuicio climático.

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Presión en el sistema eléctrico

El subsidio busca mitigar el impacto financiero en ciudades como Guayaquil y otros puntos del Litoral, donde las temperaturas extremas de abril obligaron a un uso intensivo de sistemas de climatización.

Este fenómeno no solo afectó la economía doméstica, sino que también elevó la presión sobre la red nacional de generación y transmisión. El aumento atípico de la demanda ha sido señalado como una de las causas de las interrupciones imprevistas del suministro reportadas en diversos sectores durante las últimas semanas.