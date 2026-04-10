Siniestro de bus urbano en Quito expone fallas en control y seguridad vial

Publicado por Mariela Rosero Ch.

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Lo que debes saber El jueves 2 de abril del 2026, el conductor de un bus de Setramas, se pasó un semáforo en rojo y se llevó la vida de dos personas, que iban en moto. Es una infracción que se repite.

El alcalde Pabel Muñoz dijo que ni la Policía Nacional ni el agente de tránsito manejaban el bus, pero desde el 2013, Quito tiene la competencia de planificación y control de tránsito y transporte.

En el 2021, en la ciudad se estableció parámetros que debían cumplir operadoras de buses para acceder a aumento de pasajes. Santiago Guarderas, exalcalde, permitió que todos tengan el incremento.

Director de la AMT dice que él no entrega licencias de tránsito, anuncia operativos de control, en cada una de las compañías, bus por bus, desde el lunes 13 de abril del 2026.

Transportistas del sur piden capacitación para los conductores pues pueden tener problemas de salud mental. Dijo que hay una póliza para terceros, de unos $ 5.000. Piden reunión con Pabel Muñoz.

El siniestro en el que un chofer del bus urbano 0438 ignoró la luz roja del semáforo y se llevó la vida de dos personas que iban en motocicleta conmocionó a la ciudad. La escena refleja una inconducta cada vez más habitual en las calles de Quito.

Desde redes sociales como X, ciudadanos que documentan las infracciones en fotos y videos han cuestionado por qué esos hechos se repiten, también el débil control a las operadoras, la formación de conductores y la responsabilidad de las autoridades.

El alcalde Pabel Muñoz se ha solidarizado con la familia y dispuso la revisión técnica vehicular de la flota de Setramas, la operadora del bus. Además, se verificará que todos sus choferes estén afiliados al IESS y levantarán por 60 días el permiso de operación de la dueña de la unidad involucrada, la cual se quemó.

Según Muñoz, “ni la Policía Nacional ni los agentes de tránsito ni el alcalde conducen una unidad” y calificó de “irresponsable” al conductor.

Pero, desde el 26 de abril del 2013, la capital asumió la competencia de planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial. Además, en una de las múltiples denuncias en redes, los usuarios reportaron que la unidad 0438, se pasó un rojo en la avenida De Los Shyris en 2022. ¿Era el mismo chofer? ¿Era un hábito?

En 2021 ya se puso en marcha un sistema de control de buses, ¿qué pasó?

Para Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, lo ocurrido, “en cualquier otro país, con un mediano sentido de preocupación por la seguridad vial, hubiera provocado reacciones no solo del alcalde sino del Presidente de la República”.

Abad recordó que en su gestión, solo siete operadoras o compañías de buses urbanos cumplieron los parámetros de servicio para acceder a una “actualización” (aumento) de pasajes.

Las unidades debían contar con dispositivos para transmitir datos en tiempo real a una plataforma que la Secretaría consiguió en comodato, “para vigilar a cada autobús".

Desde su tablet, recordó, podía revisar a qué velocidad iban, si frenaban bruscamente, quién era el conductor. "El exalcalde (Santiago) Guarderas subió la tarifa a todos de un plumazo, solo con declaraciones juramentadas de que cumplieron. Así ya nadie quiso invertir en los GPS”.

¿Cuál es la responsabilidad de la AMT?

Pero la administración de Muñoz reemplazó a la de Guarderas hace casi tres años. ¿Cuál es su responsabilidad en el siniestro?, se le consultó a Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

“Cito al señor alcalde, se desdibuja y se busca una cabeza. ¿Quién da las licencias? ¿Yo o la ANT (Agencia Nacional de Tránsito)? ¿Quién permite que un chico de 20 años tenga licencia E y que, mientras escucha Bad Bunny, maneje un bus con 40 personas? No con eso le paso la pelota a la ANT. La Ley de Tránsito se aprobó hace más de 10 años, fue hecha en mesas de trabajo, con transportistas. ¿Por qué dan 30 puntos?”.

El rol de la empresa privada y Ministerio de Infraestructura y Transporte

También Martínez lamentó lo ocurrido, conoce de siniestros ya que trabajó 28 años en el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía, dijo. Como director de la AMT, apuntó, ha pedido todas las sanciones para la operadora.

“Con ese contexto como director no tengo ninguna responsabilidad, cuento con estadísticas de (buses) sancionados, se ha capacitado, pero sé que ese es un discurso mediocre. Buscan un culpable", dijo. Luego del siniestro, con dos víctimas mortales, la AMT ha estado controlando más a buses y compartiendo en redes su trabajo:

Asimismo, el director de la AMT recordó que se hizo la restricción para el transporte pesado en la Ruta Viva y avenida Simón Bolívar (luego de un siniestro con muertes). ¿Es mi culpa que una empresa le meta 50 toneladas a un camión? ¿Que el Ministerio de Transporte no regule el peso, que los transportistas no estén afiliados al IESS?”.

"No habrá espíritu de cuerpo", responden los transportistas, luego de la tragedia

Desde el sector del transporte, Roberto Castro, dirigente del Consorcio Sur Occidental, del que forma parte Setramas, aseguró que no habrá “espíritu de cuerpo” para encubrir responsabilidades. Además, cuestionó las palabras del alcalde, dijo que llevan algunos meses pidiéndole una cita, para hablar del modelo de gestión, no solo de la tarifa.

El 90 % del sector nos reunimos. Todos debemos asumir, también entes rectores. Roberto Castro/ representante transportistas

“Quisiéramos que ahora que hubo esta alerta, (el alcalde) nos convoque y hablemos de por qué pasan estas cosas. Necesitamos capacitación, vamos a buscar el apoyo de universidades, puede existir un problema de salud mental de los conductores. Sería bueno que la Secretaría de Movilidad nos convoque".

Castro contó que el pasado lunes 6 de abril del 2026 se reunieron transportistas de todos los sectores. Concluyeron que: "Esto no lo resolveremos solos. Se evidencia que necesitamos cambiar como transportistas y ciudad. Falta tomar cartas en el asunto, no parches”.

¿Cumplía la unidad 0438 con las reglas?

Castro no supo dar detalles sobre qué pasó con el chofer ni si el bus había pasado las revisiones técnica vehiculares. Consultado por EXPRESO confirmó que obligatoriamente tienen pólizas para terceros, de unos $5.000, no por el bien, cree que la dueña del bus del 2016 o 2017 habrá perdido unos $80.000 porque se incendió.

La AMT anuncia controles bus por bus, desde el lunes 13 de abril