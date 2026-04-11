“El ecuatoriano no halla respuesta en la democracia”: Farith Simon

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El ciudadano reacciona cuando las políticas afectan su vida cotidiana. El aumento del IVA en ciertos productos podría generar desgaste al Gobierno, dice Simon.

Las opiniones están divididas en torno al caso Aquiles Álvarez: unos creen que es culpable y otros que hay venganza y no justicia.

Sectores de la academia e intelectuales ven el riesgo del autoritarismo, es importante evitar el silencio.

Farith Simon es profesor de la USFQ y suele opinar sobre temas relacionados con justicia y política en Ecuador. En una entrevista advierte que en el país hay un creciente distanciamiento entre ciudadanía y política, marcado por la urgencia de sobrevivir y la pérdida de confianza en la democracia.

Los periodistas y los analistas estamos pendientes de la coyuntura. ¿Será que el ciudadano común se enteró de que el CNE pasó las elecciones de febrero para noviembre?

Desde hace algunos años hay desgaste de la política a nivel social, se observa una distancia entre política y vida cotidiana. La obvia prioridad es la sobrevivencia y la seguridad. La gente mira la política en tanto afecta su interés concreto, económico o personal.

¿En qué está pensando el ecuatoriano ahora?

En tener algo que llevar a su mesa, en no ser asaltado, violado, asesinado o extorsionado. La política como acción de toma del poder está distante de las personas. Hace mucho tiempo, la gente no está defendiendo la democracia como un valor en sí mismo, como algo muy valioso.

¿Por qué ya no hay movimientos tipo los forajidos?

Porque el ciudadano no encuentra en esta democracia la respuesta a sus necesidades. En abstracto no hay defensa. Años atrás hemos tenido reacciones concretas movidas por políticos. Una vez se dijo que el movimiento de los forajidos era espontáneo, normalmente se mueve por la misma política. Sin partidos fuertes y organizados y con problemas económicos, violencia y más es complejo.

Suele decirse que la gente 'protesta' a través de las redes.

Las redes pusieron en evidencia los radicalismos, versiones moderadas no generan likes o seguidores. No creo que las redes desmovilizaran, pero generan la falsa sensación de movilización. Aunque, hay relatos recientes como los de la Primavera Árabe, sobre cómo las redes fueron factores de movilización.

¿Por qué las marchas tienen poca concurrencia?

Hay desgaste de muchas organizaciones. En el último levantamiento indígena se focalizó, se hizo totalmente territorial. Tiene que ver con los resultados, sino se consigue lo que se espera o quien acude se siente usado, deja de movilizarse.

Que cambie de signo político el autoritario no lo hace mejor. El poder que crece sin límites encuentra una barrera. Farith Simon/ catedrático universitario

¿Decir que quienes protestan son terroristas juega en contra de la movilización ciudadana?

Hay desprestigio provocado desde el poder. El relato es que no son movilizaciones ciudadanas sino instrumentos de alguien. Pero no solo eso desmoviliza, esto eso, la descalificación y la necesidad de enfocarse en cómo sobrevivir.

Si bien quizás, el ciudadano no está pendiente del CNE, ¿qué pensará del encarcelamiento del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

Hay quienes efectivamente creen que pudo haber cometido un delito. El tema es pareciera que no se hace justicia sino venganza, o lo que está pasando contra la Corte Constitucional. Hay como la idea de que el Estado persigue y no que hace justicia.

El presidente Daniel Noboa, en algunas entrevistas, se ha referido a un “alcalde criminal”. ¿Pesa?

Todos esos discursos de presión, con el toque de queda y Aquiles son propaganda política, racionalmente no se sostienen con estadísticas. Creo que la gente tal vez no se compra totalmente el discurso, pero si hay sectores en los que pega la idea.

¿El aumento del IVA podría sí es un tema que incide en la vida cotidiana?

Hay un sector que se indigna en abstracto por autoritarismo, por violar el principio de legalidad en materia tributaria. Y en concreto, el efecto en la vida cotidiana de sectores populares, no de clase media, posiblemente generará resistencia e indignación.

Aunque se justifique con instrumentos de comunicación, hay un acumulado. Hemos visto en otros momentos de la historia que el error y la rectificación desgastan.

¿En qué sectores se empieza a hablar del riesgo del autoritarismo?

Sectores intelectuales, la clase media empieza a ver, a tener conciencia de que vivimos un período de autoritarismo y que el nivel de control, de poder, que busca Noboa es peligroso y que el fin no justifica medios.

Las alertas en Ecuador

En el país, decisiones de gran impacto se registran. En medio de la urgencia por subsistir, los analistas creen que se ha normalizado la vulneración de derechos e inclusive la falta de control social. Entre otros:

Allanamiento a las autoridades locales, como alcaldes de Guayaquil y Cuenca. El CNE cambió la fecha de elecciones seccionales, pasó de febrero 2027 al 29 de noviembre del 2026. Aumento del IVA en algunos productos.

¿Quién es Farith Simon?

Doctor en Nuevas Tendencias del Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue decano del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, de donde es profesor.