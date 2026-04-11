Tasa del 100% a Colombia pone en riesgo cadenas de suministro y alerta por desabastecimiento

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un estudio de la CEPAL estima que el 60% del comercio entre Ecuador y Colombia está vinculado a cadenas productivas compartidas. Ocho sectores manufactureros dependen de insumos colombianos sin reemplazo inmediato.

Los analistas coinciden en que el desabastecimiento no será inmediato pero sí inevitable si la medida se mantiene. Antes del 1 de mayo habrá un repunte de envíos colombianos, pero los inventarios ya se agotan y sustituir proveedores toma meses, no días.

A finales de abril la CAN resolverá la demanda de Colombia contra la tasa. Si la declara un gravamen prohibido y Ecuador desacata, se pone en riesgo su permanencia en el bloque y el comercio con Perú y Bolivia: unos 5.000 millones de dólares.

La tasa del 100% a las importaciones desde Colombia amenaza con cortar cadenas de suministro que abastecen a sectores clave de la economía ecuatoriana. Si esas cadenas se rompen, el desabastecimiento es cuestión de tiempo.

María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), advirtió que lo que viene es incremento de precios, desabastecimiento y pérdidas en toda la cadena productiva. "En una guerra comercial nadie gana", señaló. La Cámara Colombo-Ecuatoriana (Camecol) fue más contundente: calificó la medida como "la estocada final" y estimó más de $800 millones en pérdidas bilaterales en menos de tres meses.

Los números lo respaldan. Un estudio de la CEPAL estima que el 60% de los intercambios entre ambos países está vinculado a cadenas donde los productos finales contienen insumos de ambos lados de la frontera. La industria ecuatoriana no solo compra productos colombianos: los necesita para fabricar los suyos.

El analista económico Alberto Acosta explicó que la medida es particularmente destructiva. "Colombia es parte de la industria manufacturera ecuatoriana.Esta es una integración de seis décadas que no se va a desarmar sin consecuencias", sostuvo.

Daniel Legarda, exministro de Producción, coincidió con ese diagnóstico. Precisó que el 50% ya era "prácticamente un embargo" y que el 100% elimina cualquier margen. "Nadie puede sobrevivir", afirmó. Añadió que muchas empresas que dependen de insumos colombianos ya agotaron sus inventarios o están a punto de hacerlo.

¿Qué sectores enfrentarían desabastecimiento?



En productos médicos, como los utilizados para tratamientos de diálisis, la participación colombiana supera el 50% del suministro. En plásticos, la dependencia de insumos de la CAN supera el 80%.

En el sector automotriz, el 88,8% de las importaciones de la ensambladora Aymesa desde Colombia corresponde a componentes eléctricos para vehículos.

Francisco Ballén, exnegociador comercial, alertó que el sector farmacéutico es uno de los más vulnerables. Explicó que existen contratos de aprovisionamiento con el Estado costeados con insumos colombianos y que al subir la tasa, "esas cotizaciones quedan insubsistentes".

Legarda describió una situación similar en las compras públicas. Contó que varios proveedores del Estado absorbieron el sobrecosto del 30% y del 50% para no incumplir sus contratos. Con el 100%, ya no hay cómo.

Ambos coincidieron en una crítica: la tasa no exceptúa sectores sensibles. Ballén señaló que eso es inusual. "Normalmente se excluyen medicinas, materias primas y alimentos. Lo hizo incluso Trump. No tiene sentido encarecer los tratamientos médicos ni la alimentación", dijo.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, fue un paso más allá. Calificó el arancel como "prohibitivo", un nivel que no se ha visto en la región desde la sustitución de importaciones. "Se rompe de facto el comercio de Colombia hacia Ecuador", sostuvo.

¿Cuándo llegaría el desabastecimiento a Ecuador?



El desabastecimiento no será de un día para otro, pero los analistas advierten que el reloj ya corre. Legarda explicó que la secuencia es previsible: los inventarios que aún quedan se agotan, los precios suben por la escasez y eventualmente ciertos productos dejan de estar disponibles.

Rivadeneira anticipó que en abril habrá un respiro temporal. Empresas colombianas intentarán exportar todo lo que puedan antes de que la tasa entre en vigor el 1 de mayo.

"Probablemente no habrá desabastecimiento inmediato, pero si la medida se mantiene, inevitablemente va a pasar", advirtió.

La urgencia ya se sintió el viernes en el puente de Rumichaca, donde cerca de 50 camiones cruzaron contrarreloj. Transportistas de la zona señalaron que "ya nadie se atreve a hacer comercio por ese arancel".

¿Se puede sustituir a Colombia como proveedor?



El Gobierno de Daniel Noboa ha planteado que los proveedores colombianos pueden reemplazarse con otros mercados. Pero los analistas consultados advierten que no es tan simple.

Ballén puso un ejemplo concreto: un pedido a Colombia llega en siete días; uno a China tarda entre 45 y 50. "Y en este momento los fletes van al alza por la situación en Medio Oriente", señaló.

A eso se suma que cambiar de proveedor no es solo cuestión de hacer un nuevo pedido. Implica obtener certificaciones técnicas, cumplir registros fitosanitarios y firmar contratos desde cero.

Rivadeneira coincidió: el proceso no es rápido ni barato, y mientras dura, la oferta queda vacía. Acosta añade que el problema va más allá de la logística.

Según el estudio de la CEPAL, ocho cadenas manufactureras —textiles, calzado, cuero, madera, papel, química, alimentos y metalmecánica— dependen críticamente de insumos colombianos y no tienen reemplazo inmediato. "Algunas cadenas simplemente van a detenerse. Otras tendrán que buscar proveedores más costosos", advirtió Acosta.

¿Qué viene después del bloqueo comercial total?

El panorama se complica si la medida se sostiene. Colombia ya respondió: el viernes, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, anunció que elevará su arancel directamente al 100%. El comercio queda bloqueado desde ambos lados.

A finales de abril, la CAN resolverá la demanda de Colombia contra la tasa. Legarda anticipó que probablemente la declarará un gravamen prohibido. Si Ecuador desacata, se pone en juego su permanencia en el bloque y el comercio con Perú y Bolivia: unos 5.000 millones de dólares. Ballén recordó que las salvaguardias de Correa y Moreno ya fueron declaradas contrarias a la normativa andina. "Puede que recaude, pero va a tener que devolver", advirtió.

Acosta cerró con lo que considera el daño más profundo. "No solo es la tasa. Es inestabilidad y arbitrariedad regulatoria. Hoy es Colombia, mañana quién. La inversión lo que quiere es certezas, y eso es exactamente lo que se está destruyendo", advirtió.