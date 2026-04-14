Gustavo Petro en Ipiales: "Que a Noboa no se le ocurra meterse aquí", advierte

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente colombiano lanza una advertencia directa desde Ipiales y cuestiona decisiones del Gobierno ecuatoriano en plena crisis comercial. Sus palabras elevan la tensión y reavivan el debate sobre integración regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia directa durante su visita a Ipiales en medio del conflicto arancelario con Ecuador. El mandatario reaccionó a la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un 100% de aranceles a productos colombianos y al anuncio de reforzar la frontera. En ese contexto, Petro cuestionó las medidas y el impacto en la relación bilateral. Sus declaraciones se dieron ante ciudadanos en una zona clave de frontera.

“Así me recibe el pueblo de Ipiales. Que a Noboa no se le ocurra meterse aquí porque responderemos como el Jaguar, no es como esperarían es como no lo esperarían”, expresó el mandatario colombiano. La frase marcó el tono de su intervención, en la que insistió en una postura firme frente a las decisiones del Gobierno ecuatoriano. El mensaje se produce en un momento de alta tensión diplomática y comercial entre ambos países.

El jefe de Estado también apeló a la historia compartida entre naciones de la región. “Colombianos y venezolanos fuimos a ayudar a la libertad de Ecuador y formamos la Gran Colombia”, afirmó. Con ello, Petro buscó reforzar un discurso de integración regional frente a lo que considera una fragmentación impulsada por factores externos.

Petro habla de integración y cuestiona medidas de Noboa en la frontera

Durante su intervención, Petro planteó la necesidad de reconstruir la integración regional. “Nosotros queremos la Gran Colombia de nuevo sin restricción de flujos de ciudadanía y de flujo libre de capitales y mercancías, de riqueza”, sostuvo. El mandatario insistió en que la cooperación entre países vecinos podría fortalecer sus economías y su presencia global.

En ese marco, también apuntó contra actores externos y dinámicas que, según él, afectan la unidad regional. “Extranjeros mafiosos usan la separación y la división entre nuestros pueblos para impedir la unidad”, dijo. Petro agregó que esta fragmentación beneficia a otras potencias y debilita a los países sudamericanos.

El presidente colombiano enfatizó la importancia geopolítica de la región. “Somos los únicos pueblos de suramérica que accedemos a los dos océanos y somos el corazón del mundo. Juntos somos poderosos y otras potencias del mundo lo hacen y nos dividen desde afuera”, afirmó. Su discurso combinó elementos históricos, económicos y estratégicos.

Críticas a la política fronteriza y advertencias sobre el impacto

Petro también criticó el manejo de las fronteras por parte de los Estados. “Cada vez que los estados abandonan sus pueblos en la frontera y la cierran, lo que hacen es que las mafias se tomen la frontera”, señaló. En su visión, las restricciones actuales podrían agravar problemas de seguridad en lugar de resolverlos.

En esa línea, cuestionó directamente las medidas adoptadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. “Con las medidas tomadas por Noboa lo que está haciendo es aumentar el poder de la mafia”, aseguró. Sus declaraciones se dan tras el endurecimiento de políticas comerciales y el anuncio de mayor control fronterizo.

El mandatario también reveló gestiones diplomáticas previas. “Se lo dije al presidente de EEUU y le pedí que intermediara entre nuestros países pero creo que se le olvidó”, indicó. Además, advirtió que otras acciones podrían “producir heridas irreversibles entre nuestros pueblos”, en referencia a la escalada del conflicto.

Anuncio de mensaje oficial y tensión en aumento

Finalmente, Petro adelantó que ampliará su postura en un espacio oficial. “Ahora hablaré en contados minutos por el canal público”, anunció ante los asistentes. La declaración deja abierta la expectativa sobre nuevas definiciones en medio del conflicto bilateral.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Colombia y Ecuador por decisiones arancelarias y de seguridad. Las palabras del mandatario colombiano reflejan una escalada en el tono político y abren un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. La frontera norte se mantiene como punto clave de este escenario.