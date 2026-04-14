Revolución Ciudadana denuncia irregularidades en certificados de Cynthia Jacho en concurso fiscal

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Revolución Ciudadana denuncia posibles irregularidades en los certificados académicos presentados en el concurso para fiscal general. Según la bancada, una entidad no consta en registros oficiales y un acuerdo ministerial genera dudas sobre su autenticidad. El caso ya fue remitido a Fiscalía y podría escalar a investigaciones penales y controles institucionales.

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), denunció este 14 de abril presuntas irregularidades en los certificados académicos presentados por Cynthia Alexandra Jacho Tipán, quien preside la comisión del concurso para fiscal general del Estado. El legislador aseguró que recibió documentación que pone en duda la autenticidad de los respaldos académicos incluidos en su hoja de vida. El caso se produce en medio de un proceso clave para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía en Ecuador.

Según explicó, como parte de sus facultades de fiscalización, solicitó al Ministerio de Trabajo verificar la legalidad de la entidad AINA Group. También pidió confirmar si el acuerdo ministerial que respalda la formación académica de Jacho es válido y corresponde a dicha organización. La respuesta oficial, indicó, evidenció inconsistencias que encendieron las alertas dentro de su bancada.

“El Ministerio de Trabajo certificó que AINA Group no se encuentra registrado en el ministerio”, afirmó Molina al detallar los resultados. El asambleísta añadió que el acuerdo ministerial citado en los documentos no coincide con la creación ni certificación de esa entidad.

RC pide investigación por certificados en concurso de fiscal general

Tras conocer esta información, la bancada trasladó el caso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con la presentación de documentación irregular. El proceso de selección queda así bajo un nuevo foco de escrutinio institucional.

Además, Molina solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial sobre el concurso. El pedido apunta a revisar cómo se validaron los documentos y si se cumplieron los controles establecidos por la ley. También cuestionó el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la verificación de requisitos.

En su pronunciamiento, el legislador advirtió que el proceso no debería acumular más cuestionamientos. “Este concurso no puede tener más irregularidades”, señaló, al insistir en la necesidad de acciones inmediatas. La presión política se concentra ahora en las autoridades encargadas de garantizar transparencia.

Quién es Cynthia Jacho y cómo llegó al proceso

El nombre de Cynthia Jacho apareció en el proceso el 14 de enero, cuando fue seleccionada por sorteo para integrar la comisión. Su inclusión llamó la atención porque obtuvo la calificación más baja en la fase de méritos, con 17,5 sobre 50 puntos. A pesar de ello, terminó formando parte del equipo encargado de evaluar a los postulantes.

Uno de los factores que incidió en su puntaje fue su reciente incorporación al registro de títulos profesionales. Su título de abogada fue inscrito oficialmente a inicios de 2024, lo que refleja una trayectoria académica aún reciente. Este elemento fue considerado dentro de la evaluación del concurso.

En el plano profesional, su experiencia se ha desarrollado principalmente en un estudio jurídico privado. Allí trabajó como asistente legal durante más de dos años antes de asumir funciones como abogada junior. Su perfil laboral ha sido parte del debate en torno a su designación en la comisión.