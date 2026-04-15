Polémica en Quito por la Tasa de Basura: ¿Por qué pagas más por desechos que por agua?

Una ciudadana reclama por el incremento en la tasa de basura mientras sostiene su planilla frente a un punto de recolección.Inteligencia Artificial

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Hay malestar en los quiteños por el cobro de la tasa de recolección de basura (TRB), y cada día los reclamos aumentan. Pagan más por la recolección de la basura que por el agua potable, y la tasa, comparada con la que antes pagaban, es excesiva, dicen los vecinos.

El Gobierno dispuso que la recaudación de la TRB, que antes hacía la EEQ, pase a ser responsabilidad del Municipio de Quito, organismo que no estaba preparado para esta competencia y optó por seguir el ejemplo errado del recaudador anterior: indexar la tasa a la planilla del agua potable.

Esta acción no solo desobedece el dictamen de la Corte Constitucional, sino que confunde a la población, que no entiende cuál es la relación entre el consumo de agua potable y la producción de desechos sólidos. Relación que el alcalde de Quito defiende y que sería deseable que socialice.

Según un vecino del valle de Los Chillos, antes de la disposición del Gobierno pagaba entre 6,50 y 8,50 USD mensuales por la basura. Cuando la recaudación pasó al Municipio, en el período 16/01/2026 – 15/02/2026 pagó 3,38 USD; sin embargo, en el siguiente período la planilla fue de 150,21 USD, desglosada en 4,25 por agua y 145,96 por basura.

Indignado, acudió a la Administración Municipal de Conocoto, donde le informaron que se debía a un consumo de agua de 197 m³ (cuando su historial está entre 10 y 25 m³) y que la TRB se calcula en función de este consumo. Para mayor información, le indicaron acudir a las oficinas centrales en Quito, donde le respondieron que es una ordenanza aprobada.

La imposición fue tajante: debía pagar o el Municipio retiraría el servicio. Para evitar el descontento ciudadano, el Municipio de Quito debería diseñar su propia metodología de cálculo, tomando como referencia medidas internacionales como el cobro por peso, para determinar el valor real del kilogramo de basura.

Estudios del Banco Mundial sitúan la TRB en América Latina entre 40 y 45 USD por tonelada.

Marco A. Zurita Ríos