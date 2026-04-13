Quito genera más de 129 mil toneladas de residuos: estos son los sectores que más producen basura

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Quito generó 129.396 toneladas de residuos entre enero y febrero de 2026, según EMASEO

La Mariscal, Eloy Alfaro y Quitumbe concentran el 47% de basura por alta actividad comercial.

Febrero tuvo menos residuos que enero, pero aumentó la recolección diaria y eficiencia operativa.

El volumen de basura en Quito sigue creciendo y revela patrones claros sobre dónde se genera la mayor cantidad de desechos en la ciudad.

Le invitamos a que lea: Universidad Central evalúa nuevos espacios para perros comunitarios

Entre enero y febrero de 2026, el Distrito Metropolitano acumuló 129.396 toneladas de residuos sólidos, una cifra que pone en evidencia el peso de ciertas zonas urbanas en la producción de basura, según datos difundidos por la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo)

Los sectores que más residuos generan en Quito

Según Emaseo, el análisis por Administraciones Zonales (AZ) posiciona a Eugenio Espejo, especialmente en zonas como La Mariscal, como el principal generador de residuos en la capital. Le siguen de cerca Eloy Alfaro y Quitumbe, consolidándose como los tres focos más importantes de producción de basura.

En conjunto, estas tres zonas concentran aproximadamente el 47% del total de residuos recolectados durante el primer bimestre del año. Esta alta participación se explica por su intensa actividad comercial, turística y residencial, lo que incrementa significativamente el volumen de desechos diarios.

En detalle, los datos muestran:

Eugenio Espejo / La Mariscal: 14.260 toneladas en enero y 13.059 en febrero (-8,4%)

Eloy Alfaro: 9.531 en enero y 8.631 en febrero (-9,4%)

Quitumbe: 9.245 en enero y 8.380 en febrero (-9,4%)

Estas cifras reflejan una leve reducción en febrero, aunque se mantienen como las zonas más demandantes en términos de recolección.

Otras zonas: menor volumen, pero comportamiento estable

El resto de administraciones zonales presenta niveles más bajos de generación, aunque con patrones similares de reducción entre enero y febrero:

La Delicia / Chocó Andino: 7.040 → 6.947 (-1,3%)

Calderón: 6.851 → 6.322 (-7,7%)

Manuela Sáenz: 5.336 → 5.046 (-5,4%)

Los Chillos: 4.986 → 4.525 (-9,2%)

Tumbaco: 3.669 → 3.438 (-6,3%)

Esto evidencia una distribución relativamente consistente del comportamiento de generación de residuos en toda la ciudad.

Menos residuos totales, pero mayor eficiencia operativa

Aunque el volumen total recolectado en febrero (62.098 toneladas) fue menor al de enero (67.299 toneladas), la eficiencia operativa mostró una mejora en la recolección diaria:

Promedio Diario:

En enero se recolectaron un promedio de 2.171 toneladas diarias, mientras que en febrero esta cifra ascendió a 2.218 toneladas por día.

Días Pico:

En ambos meses, los martes se consolidaron como los días de mayor recolección. El pico máximo se registró el martes 10 de febrero con 3.141 toneladas, superando al récord de enero (martes 13 con 2.997 toneladas).

Barrido y Limpieza:

Se mantuvo un barrido manual y mecánico. En enero se cubrieron 28.265 km, mientras que en febrero se alcanzaron 25.363 km. En lo que va del año, se han barrido más de 53.600 kilómetros de espacio público.