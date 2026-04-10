Inseguridad en Guayaquil: procesan a dos sospechosos de uso de explosivos y robo en el norte

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber del caso Los sospechosos fueron aprehendidos la noche del miércoles 8 de abril, durante un operativo policial ejecutado en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, tras su presunta participación en la colocación de artefactos explosivos en una vivienda.

Fiscalía procesa este caso con penas privativas de libertad de tres a cinco años, de seis meses a dos años y de cinco a siete años.

La inseguridad es una de las situaciones más preocupantes de Guayaquil. La ciudadanía tiene la percepción de que año a año va incrementando.

La inseguridad en Guayaquil continúa golpeando a la ciudadanía y generando preocupación en distintos sectores. Un nuevo caso registrado en el norte de la ciudad evidencia el nivel de violencia y organización de ciertos delitos, tras la aprehensión de dos sospechosos vinculados a la colocación de artefactos explosivos.

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra dos sujetos, señalados por su presunta participación en los delitos de robo, recepción y transporte de armas, municiones y explosivos, en concurso real de infracciones.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de abril en el sector de Los Vergeles, donde, según reportes ingresados al sistema ECU 9-1-1, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta habrían dejado dispositivos explosivos en los exteriores de una vivienda. Los artefactos detonaron posteriormente, aunque no se registraron personas heridas.

A partir de las alertas y el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia , unidades policiales lograron ubicar a uno de los presuntos implicados en la ciudadela Huancavilca Norte .

Durante el operativo, se encontró una motocicleta que constaba como robada y que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizada durante el incidente.

Las diligencias continuaron con la identificación del supuesto propietario del vehículo , lo que permitió a los agentes ingresar a un inmueble donde se efectuó una detención. En el lugar se hallaron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas durante el hecho, de acuerdo con los registros visuales analizados.

Detalles del operativo y audiencia contra sospechosos

Posteriormente, la Policía logró ubicar y capturar a un segundo sospechoso, en cuyo domicilio también se encontraron indicios que lo relacionarían con el caso. Ambos fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción, entre ellos informes policiales, versiones de los agentes intervinientes, la denuncia por el robo de la motocicleta y el levantamiento de evidencias. Con base en estos indicios, el juez de turno dictó prisión preventiva contra los procesados.

Este caso se enmarca en los artículos 189, 202 y 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionan el robo, la recepción y el transporte de armas y explosivos, respectivamente, con penas que pueden superar los s siete años de privación de libertad .

El suceso vuelve a poner en evidencia la creciente preocupación ciudadana frente a la inseguridad, especialmente en sectores residenciales del norte de Guayaquil, donde los moradores exigen mayores controles y acciones efectivas para prevenir este tipo de delitos.