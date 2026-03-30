Caen presuntos implicados en asesinato en el noroeste de Guayaquil

El pasado sábado se registró un asesinato en Nueva Prosperina. Un operativo logró capturar a sospechosos

Un nuevo hecho violento registrado en el noroeste de Guayaquil derivó en la captura de dos presuntos implicados. El caso ocurrió en el distrito Nueva Prosperina, donde unidades policiales ejecutaron operativos que permitieron ubicar a los sospechosos de un ataque armado ocurrido el sábado 28 de marzo en la cooperativa Guerreros del Fortín.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se produjeron horas después del crimen, como resultado de acciones de inteligencia desplegadas en distintos puntos de la ciudad. El jefe policial de la Zona 8, Walter Villarroel, explicó que estos procedimientos forman parte de una estrategia para intervenir estructuras delictivas que operan en Guayaquil, Durán y Samborondón.

Las investigaciones permitieron identificar a los sospechosos mediante el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en el sector. El seguimiento a estos registros fue determinante para rastrear sus movimientos y establecer su presunta participación en el hecho violento.

Detalles del operativo realizado en Guayaquil

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Durante el operativo, los agentes también levantaron varios indicios que podrían estar relacionados con el delito. Entre las evidencias incautadas constan prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque, una motocicleta, teléfonos celulares, una cadena metálica y una cuerda. Todo este material fue ingresado como parte del proceso investigativo.

Las autoridades confirmaron que los aprehendidos serán puestos a órdenes de la justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen más involucrados.

Este caso se desarrolla en paralelo a otra investigación en curso en el mismo distrito, relacionada con un ataque armado contra conductores de tricimotos ocurrido la mañana del sábado en los exteriores de un centro comercial ubicado en la vía Perimetral.

En ese hecho, tres personas resultaron heridas por impactos de bala. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de uno de los afectados, mientras que los otros dos continúan bajo atención médica. Según reportes preliminares, las víctimas no registraban antecedentes penales.

Las autoridades mantienen abiertas ambas líneas investigativas con el objetivo de establecer posibles conexiones entre los hechos y dar con todos los responsables.

Las autoridades capturaron a dos sospechosos del crimen. CORTESÍA

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