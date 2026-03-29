La convivencia barrial nocturna muere temprano en Guayaquil por la inseguridad

El deporte, las conversaciones y el compartir de los vecinos solo dura hasta que el sol se oculta

La ciudad que alguna vez respiró vida después del atardecer hoy se recoge temprano y en silencio, y no solo por el toque de queda. En Guayaquil, la noche ha dejado de ser sinónimo de encuentro, deporte, risas en las veredas y conversaciones interminables en los portales de las casas. En su lugar, se instala una sensación de vacío que se multiplica en los barrios y está marcada por un temor generalizado que se ha vuelto parte de la rutina de sus habitantes.

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EXPRESO recorrió los barrios durante la noche

Un recorrido realizado por EXPRESO evidencia un cambio drástico en la dinámica nocturna. Donde antes había movimiento, hoy predominan calles desiertas, luces apagadas y puertas cerradas a tempranas horas.

La inseguridad ha modificado hábitos, reducido horarios y, en muchos casos, ha terminado por encerrar a las familias en sus hogares cuando cae la noche.

Barrios del sur prefieren no salir de las casas por temor

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La ciudadela 9 de Octubre es un ejemplo de ello. Vecinos recuerdan que antes las noches eran espacios de convivencia. “Antes uno sacaba la silla, conversaba con los vecinos, los chicos jugaban pelota en la calle… ahora eso es imposible. Todo se siente vacío, como si el barrio se hubiera apagado; parece una escena postapocalíptica”, comentó con preocupación Guillermo Vicuña, residente desde hace más de 30 años.

Según explican los moradores, los adultos mayores, en particular, evitan salir incluso a distancias cortas durante la noche. La falta de iluminación es otro de los factores que incrementa la percepción de inseguridad.

Cerca de esa zona, en La Saiba, se refleja una realidad similar, aunque con matices propios. Allí, la actividad nocturna tiene un límite claro. “Después de las ocho ya no salimos. Las motos pasan y en segundos te quitan todo. Es cuestión de tiempo para que te toque”, relata con preocupación María Emilia López, quien asegura que incluso las tiendas han optado por cerrar más temprano. El riesgo ha redefinido los horarios de todo el sector.

Son muy pocos los que se arriesgan a salir a los parques de Guayaquil. MENOSCAL GERARDO

Centro de Guayaquil también se guarda temprano en las noches

Esta dinámica se extiende hasta el centro de la ciudad, que también muestra signos de transformación. Según relataron a EXPRESO los moradores, pasadas las 21:45 o 22:00, el panorama cambia por completo. Las calles quedan prácticamente vacías y son ocupadas por recicladores que recorren la zona en busca de materiales.

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“Esto antes era otra cosa. Ahora, después de cierta hora, ya no hay residentes ni turistas en la calle. Solo ves carretas y personas rebuscando entre la basura”, comenta David Siavichay, comerciante y residente del sector, quien añade que en los últimos meses también se ha evidenciado la presencia de consumidores de droga. “Se toman las calles y se vuelven más agresivos”, reclamó.

Barrios del norte no se salvan de la crítica situación de seguridad

En Urdesa, la dinámica es distinta, pero igual de preocupante. Mientras la zona comercial mantiene cierto flujo, el resto del barrio cae rápidamente en la oscuridad. “Aquí solo hay movimiento donde están los locales, principalmente en la avenida Víctor Emilio Estrada. Pero te alejas dos cuadras y todo está oscuro, solo, peligroso. Nadie quiere caminar por ahí”, afirma Andrés Cevallos, habitante del sector. La falta de iluminación y vigilancia refuerza la sensación de vulnerabilidad.

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Mientras tanto, en Guayacanes, los parques, que solían ser puntos de encuentro, han perdido su esencia. “Antes venían familias, niños, jóvenes… ahora da miedo. Muy poca gente se arriesga a salir de noche”, dice Paola Rivas, moradora del sector. La escasa presencia ciudadana ha convertido estos espacios en zonas prácticamente inactivas.

Sauces 1, por su parte, resiste parcialmente este fenómeno; sin embargo, la dinámica también ha cambiado. “Aquí todavía se ve algo de gente, pero solo donde hay rejas o conjuntos cerrados. Afuera, en la calle abierta, nadie quiere quedarse”, explica Ingrid Carrera, líder comunitaria. La seguridad, en este caso, depende de barreras físicas más que de las condiciones generales del entorno.

El sociólogo Homero Ramírez compara este fenómeno con un proceso ocurrido en las décadas de los 70 y 80 en Guayaquil. “En esa época, la mayoría de personas vivía en el centro, pero la expansión urbana provocó cambios. Ahora, la inseguridad también está generando una nueva realidad. En los últimos tiempos, la violencia hace que la gente abandone las cuadras y se repliegue en lugares que percibe como más seguros”, explicó el experto.

La noche guayaquileña, que durante años fue sinónimo de vida barrial, hoy se percibe como un espacio incierto. La ausencia de personas en las calles no responde únicamente a normas, sino a una pérdida de confianza. Donde antes era cotidiano salir, conversar y compartir, ahora predominan territorios apagados.

Las personas temen por sus vidas en el centro de la ciudad. MENOSCAL GERARDO

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