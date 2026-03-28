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La balacera ocurrió en los exteriores de un importante centro comercial de Guayaquil.CHRISTIAN VINUEZA

Balacera fuera de centro comercial del norte de Guayaquil deja 3 víctimas

La mañana de este sábado se registró un nuevo ataque violento en una zona comercial de Guayaquil. Conoce los detalles

La situación de seguridad en Guayaquil continúa generando preocupación, en medio de una escalada de hechos violentos. Este 28 de marzo se registró un nuevo ataque armado en los exteriores de un centro comercial

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La mañana de este sábado se reportó una balacera en los exteriores de Mall El Fortín, ubicado en el norte de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, el ataque dejó al menos tres personas afectadas.

Lo que se sabe hasta ahora del ataque cerca al centro comercial

Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho. Sin embargo, versiones iniciales apuntan a que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud cercanas.

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De manera extraoficial, se ha indicado que las víctimas serían tricimoteros que operaban en la zona, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes. Equipos policiales acudieron al sitio para recabar indicios y asegurar el área, mientras se desarrollan las primeras diligencias investigativas.

Tercer ataque en los últimos días en zonas comerciales

Este hecho ocurre en un contexto reciente marcado por otros eventos violentos en la ciudad. Días atrás, se registró un ataque armado en los alrededores del Malecón, uno de los sectores más concurridos de Guayaquil, lo que generó alarma entre comerciantes y transeúntes.

En esa misma jornada, además, se reportó la aprehensión de una persona que portaba más de 40 explosivos en las inmediaciones de otro centro comercial del norte, lo que activó protocolos de seguridad y encendió las alertas de las autoridades.

Las investigaciones sobre la balacera en el norte de la ciudad se mantienen en curso, mientras las autoridades buscan esclarecer las motivaciones del ataque y dar con los responsables. Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta ante un escenario de seguridad que continúa siendo motivo de preocupación.

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