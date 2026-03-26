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Referencial. En 2025 en los exteriores de un centro comercial se sufrió un ataque con explosivos.ARCHIVO EXPRESO

Mujer con explosivos en centro comercial recibiría 16 años de prisión: esto se sabe

Está siendo procesada por delito de tráfico ilícito de armas y explosivos. Recibió prisión preventiva y está en investigación

La creciente inseguridad que enfrenta Ecuador vuelve a quedar en evidencia con casos que generan alarma pública. En medio de un contexto marcado por delitos violentos y operativos constantes de las fuerzas de seguridad, un nuevo proceso judicial ha llamado la atención: una mujer detenida con explosivos en un centro comercial del norte de Guayaquil podría enfrentar una pena que, según la legislación vigente, supera la década de cárcel.

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¿De qué se la acusa y cuál sería su pena?

De acuerdo con el proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado, la sospechosa es investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de armas y explosivos, una infracción contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que prevé sanciones de entre 16 y 19 años de privación de libertad.

 Actualmente, la mujer permanece con prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa inicial de la investigación.

Esto es lo que se sabe del caso de la mujer con dinamitas en centro comercial

explosivos

Dictan prisión preventiva a mujer que cargaba 40 explosivos en el norte de Guayaquil

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El caso se originó tras una alerta reportada al sistema de emergencias ECU-911, lo que activó un operativo policial en el parqueadero de un centro comercial situado en el norte de la ciudad.

 Hasta el lugar acudieron unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo personal de inteligencia y equipos tácticos.

En ese sitio, los agentes localizaron a la mujer y procedieron a realizar un registro. Durante la inspección, los uniformados encontraron dentro de un bolso varios artefactos explosivos tipo emulsión encartuchada, elementos que llamaron de inmediato la atención por su potencial peligro.

Según el reporte oficial, se trataba de cuarenta dispositivos de color rojo. Ante la consulta de los agentes sobre su procedencia o destino, la sospechosa no ofreció explicaciones y optó por acogerse a su derecho a guardar silencio.

Las diligencias continuaron horas después con una intervención en la vivienda de la procesada, ubicada en el sector de La Prosperina. En ese inmueble, los investigadores hallaron otros indicios relevantes para el caso, entre ellos varios metros de mecha de seguridad, además de documentos vinculados con la detenida.

Se le dictó prisión preventiva a la sospechosa

Tras analizar la información presentada, el juez de garantías penales dispuso la medida de prisión preventiva para la procesada y dio inicio a la instrucción fiscal, que tendrá una duración inicial de treinta días.

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El caso continúa en investigación, mientras las autoridades intentan determinar el origen de los explosivos y el propósito con el que habrían sido trasladados a un lugar concurrido de la ciudad, en medio de un escenario donde los incidentes relacionados con armas y materiales peligrosos generan creciente preocupación en la ciudadanía.

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Los explosivos custodiados ahora por la Policía.Cortesía

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