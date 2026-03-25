Detienen a mujer con explosivos en Guayaquil: vínculos con Los Lobos

La sospechosa tendría presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Lobos. Conoce los detalles

Una mujer fue aprehendida en flagrancia por la Policía Nacional en el norte de Guayaquil mientras transportaba material explosivo en un bolso.

Una mujer fue aprehendida en flagrancia por la Policía Nacional en el norte de Guayaquil mientras transportaba material explosivo en un bolso, en las inmediaciones de la avenida Francisco de Orellana, una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.

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De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, la sospechosa tendría presuntos vínculos con el grupo delictivo Los Lobos. Al momento de su detención, los agentes encontraron en su poder 40 explosivos tipo emulsión, 15 metros de mecha de seguridad y un teléfono celular.

La intervención se produjo en un contexto de creciente preocupación por posibles atentados en espacios públicos. Según la información preliminar, la mujer habría tenido como objetivo ejecutar acciones violentas en ese sector, aunque las autoridades no han detallado si existían blancos específicos.

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El caso quedó en manos de las unidades investigativas, que ahora deberán determinar la procedencia del material incautado. Cortesía

Los siguientes procedimientos

El caso quedó en manos de las unidades investigativas, que ahora deberán determinar la procedencia del material incautado, posibles cómplices y si el hecho forma parte de una operación más amplia de la organización criminal.

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La Policía informó que la detenida será puesta a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Mientras tanto, se reforzó la presencia policial en el sector como medida preventiva.

El cierre preventivo del área generó una intensa congestión vehicular en esta vía, complicando la circulación de decenas de conductores. La autoridad de seguridad indicó a este Diario que las acciones responden a una investigación de carácter reservado y que los resultados finales se presentarán de forma oficial en el informe Apolo 12.

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