Quevedo: capturan a falsos militares que realizaban allanamientos y robos en casas
Así operaba la banda que hacía falsos allanamientos en Quevedo: tres detenidos
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes sobre la aprehensión de tres individuos que presuntamente ejecutaban falsos allanamientos en viviendas del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.
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Según las investigaciones de la Policía Nacional, los sospechosos estarían vinculados al grupo delictivo “Los Lobos” y operaban utilizando prendas similares a uniformes militares para engañar a sus víctimas. Bajo esta modalidad, ingresaban a domicilios haciéndose pasar por agentes del orden, cometiendo asaltos y robos.
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Las autoridades también los relacionan con otros delitos graves, entre ellos sicariato, asaltos en ejes viales y tráfico ilícito de armas de fuego, así como posibles vínculos con el manejo de armas químicas, nucleares o biológicas.
Operativo en el sector La Venus
Tras un proceso investigativo, la Policía Nacional ejecutó un operativo en un inmueble ubicado en el sector La Venus, en Quevedo. En el lugar, los tres sujetos fueron capturados en flagrancia y posteriormente puestos a órdenes de la justicia para el inicio del proceso legal correspondiente.
Evidencias incautadas
Durante la intervención, los uniformados decomisaron varios indicios que refuerzan la investigación:
- 1 arma de fuego
- 1 objeto con características similares a un arma de fuego (juguete)
- 24 cartuchos
- 1 alimentadora
- 1 vehículo retenido
- 1 chaleco balístico
- 1 casco
- 3 teléfonos móviles
- 1 insignia militar
APREHENDIDOS TRES SUJETOS QUE EFECTUABAN ALLANAMIENTOS FALSOS EN QUEVEDO.— John Reimberg (@JohnReimberg) March 24, 2026
Los individuos presuntamente pertenecen a “Los Lobos” y vestidos con prendas similares al uniforme militar realizaban allanamientos en viviendas fingiendo ser agentes del orden, asalto y robo en ejes… pic.twitter.com/arUIDelYKt
Llamado a la ciudadanía
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a verificar la identidad de cualquier persona que realice procedimientos en sus domicilios y a reportar actividades sospechosas a los canales oficiales.