Abogado de grupo empresarial reclama el $ 1 millón hallado en un edificio en Quito

El abogado de Elit Corporation asegura que el dinero es lícito y proviene de retiros bancarios; Fiscalía y Policía investigan

La Policía encontró el 20 de marzo de 2026 casi un millón de dólares en efectivo en una caja fuerte de un edificio del norte de Quito.

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en el subsuelo del edificio corporativo World Trade Center, en el norte de Quito, arroja nuevos detalles. El abogado Jorge Luis Ortega asegura que el grupo empresarial Elit Corporation es el propietario del dinero y sostiene que su origen es lícito, mientras la Fiscalía y la Policía aún no confirman oficialmente a quién pertenecen los fondos.

El operativo fue ejecutado por la Dirección de Investigación Antidrogas de la Jefatura de Pichincha en una bodega ubicada en el subsuelo 3 de un edificio en la avenida 12 de Octubre, tras una alerta ingresada al 131 del plan de recompensas que advertía sobre un supuesto encaletamiento de droga. Sin embargo, en el lugar no se encontraron sustancias ilegales, sino una caja fuerte con fajos de billetes que, según el reporte policial inicial, sumaban 992.560 dólares.

Policía halla caja fuerte con dinero en la bodega de un edificio del norte de Quito Leer más

Defensa afirma que el dinero pertenece a un grupo empresarial

En medio de versiones difundidas en redes sociales, el penalista Jorge Luis Ortega afirmó que los fondos pertenecen a Elit Corporation, un grupo empresarial que, según dijo, agrupa a más de 20 compañías, entre ellas la Constructora Villacreces Andrade y otras dedicadas a la energía renovable, petróleo, gas y minería.

El jurista aseguró que el monto real asciende a 1’048.000 dólares y no al valor reportado por la Policía. Además, sostuvo que el dinero corresponde a retiros bancarios respaldados con estados de cuenta y documentación que demostraría su legalidad. “Hasta la factura de las dos cajas fuertes tenemos”, señaló.

También rechazó que se trate de una “caleta” y argumentó que el dinero estaba almacenado en una bodega a nombre de una empresa. Añadió que, para una compañía con un capital social de 1,6 millones de dólares y cuentas por cobrar que superarían los 14 millones, la cantidad encontrada “no es significativa”.

Investigación sin confirmación oficial

Pese a estas afirmaciones, la pertenencia del dinero no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía han informado oficialmente quién es el propietario de la bodega ni de los fondos hallados.

El abogado indicó además que aún no existe un número de investigación previa (IP) asignado, lo que, explicó, impide presentar formalmente los justificativos para solicitar la devolución del dinero.

El caso ha generado especulaciones en redes sociales, donde se han mencionado nombres de empresas, particulares e incluso actores políticos. Por ahora, lo que comenzó como un operativo antidrogas se ha convertido en una investigación abierta sobre el origen legal de esta millonaria suma de dinero en efectivo.

La Policía encontró el dinero en una caja fuerte, tras ser alertados por una denuncia anónima. Cortesía

#ATENCIÓN || La investigación iniciada por @FiscaliaEcuador no es en contra ni de las personas, ni de las empresas que se menciona.

El dinero es lícito y eso se acreditará en la investigación, por parte de mis patrocinados.

La empresa propietaria del dinero, una vez… https://t.co/vGB3Xf1NPI — Jorge Luis Ortega Galarza (@ortegajorgeluis) March 21, 2026

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