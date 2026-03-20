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Caso Laffatorio
Varios detenidos fueron presentados en el Cuartel Modelo, este viernes 20 de marzo.Christian Vinueza

Caso Lafattoria, cómo operaba la red de lavado en Ecuador

Once personas, entre ellas un policía en servicio activo, fueron detenidos este viernes 20 de marzo

El caso Lafattoria revela el funcionamiento de una presunta estructura de lavado de activos que, según el Gobierno central, logró mover más de 1.700 millones de dólares dentro del sistema financiero ecuatoriano. La red, investigada por la Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), operaba a través de un entramado de compañías interconectadas.

Este viernes 20 de marzo, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el esquema se basaba en la circulación constante de dinero entre empresas vinculadas.

(Te puede interesar: Caso Lafattoria: La red que lavó $ 1.700 millones vinculada a Fito y Junior)

Según el funcionario, algunas de estas transferencias se realizaban directamente con empresas asociadas a Adolfo Macías, alias Fito, mientras que otras se canalizaban a través de Lafattoria.

El caso forma parte de una operación denominada “Emporio Presidiario”, que permitió identificar la magnitud del flujo de dinero. Según Reimberg, las compañías involucradas fueron creadas por Richard Villagrán Freire, ciudadano estadounidense que será requerido para enfrentar cargos en Ecuador.

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Richard Villagrán: "No hemos tenido negocios con la empresa Queen Water"

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Caso Lafattoria: Once personas detenidas, incluido un policía en servicio activo

La investigación se activó tras una alerta de la UAFE, que detectó movimientos financieros inusuales. “Para UAFE sí saltó una alerta, por eso se abrió la investigación”, explicó el ministro a medios de comunicación, quien destacó que el seguimiento permitió reconstruir toda la red de operaciones.

El esquema no solo involucraba empresas, sino también personas naturales. En total, 11 individuos fueron detenidos, con movimientos personales que superan los 178 millones de dólares. Entre ellos figura un mayor de Policía en servicio activo, lo que evidencia el alcance de la red.

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En paralelo, las compañías habrían movilizado más de 1.700 millones de dólares. Solo Lafattoria registra transacciones superiores a 1.470 millones de dólares, dijo Reimberg. El dinero, según las autoridades, ingresaba principalmente mediante depósitos en efectivo.

Este dinero proviene de personas privadas de la libertad, personas que tienen antecedentes penales por asesinato y otros más”, sostuvo Reimberg. Añadió que estos fondos eran depositados tanto en cuentas de la empresa como en manos de empleados vinculados.

Caso Lafattoria: Entramado que involucra a Fito y Junior Roldán

El entramado incluía empresas relacionadas con transporte, alimentos y seguridad privada, además de vínculos con la firma Queen Water, embotelladora de agua perteneciente a Inda Peñarrieta, pareja de alias Fito y procesada en el caso Blanqueo Fito.

(Lee también: Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas)

También se identificaron conexiones con el círculo familiar de Azhael Roldán, hijo del fallecido narcotraficante Junior Roldán, y sentenciado en el caso Blanqueo JR.

Según Reimberg, la operación se ejecutó en el contexto del toque de queda, lo que facilitó ubicar a los implicados. “Aprovechamos el toque de queda para poderlos ubicar y lograr esta detención”, indicó el ministro, quien calificó el caso como “un golpe a las economías criminales” de la organización narcoterrorista Los Choneros.

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