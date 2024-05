Richard Villagrán: "No hemos tenido negocios con la empresa Queen Water"

Richard Villagrán, fundador de la empresa Lafattoria, proveedora de la alimentación en varias cárceles del país durante algunos años, respondió a las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, en las que la señalaba de tener vínculos con la compañía Queen Water.

"Estamos nosotros en una investigación de la alimentación de las cárceles, en el cual una compañía por 10 años llevaba sirviendo el 80 % de la alimentación de las cárceles, asimismo con 40 % de la alimentación de desayuno escolar. Y un proveedor de agua, de esta compañía, era una compañía que se llama Queen Water S.A., que es de la esposa de Fito (Adolfo Macías), la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados del país", señaló Daniel Noboa este jueves 16 de mayo en una entrevista con AFP..

(Te puede interesar: Lafattoria recibió dinero del crimen organizado, señala Anticorrupción)

Las declaraciones del primer mandatario ecuatoriano fueron emitidas al hablar sobre "ataques" que ha dicho recibir frente al caso Olón, en el que la empresa Vinazin, relacionada a la primera dama Lavinia Valbonesi, pretendía construir un proyecto inmobiliario en esa comuna de la provincia de Santa Elena. El mandatario relacionó dichos "ataques" con la investigación a Lafattoria.

Sr. Presidente Daniel Noboa pic.twitter.com/75RYMDQnaZ — Richard Villagran (@RVF1978) May 16, 2024

Frente a estos señalamientos, Villagrán salió al paso para desmentir esos vínculos. "Señor presidente, ninguna de las empresas de mi grupo ha tenido negocios con la empresa Queen Water. No le he comprado ni una botella con agua. Por tanto, esta empresa no es ni será nuestra proveedora. No sabemos quién, ni con qué intereses le está brindando información absolutamente falsa", expresó en un video colgado en su cuenta de X, la tarde de este jueves 16 de mayo.

Richard Villagrán: “Por ahí han encontrado cigarrillos, pero jamás armas” Leer más

El fundador de Lafattoria insistió en que su empresa no ha tenido contactos con el crimen organizado, como denunció Noboa. "Por último, señor presidente, sus actividades privadas, ya sea en Olón o en cualquier parte del país no son de nuestra incumbencia, para eso están los organismos de control", dijo Villagrán.

Semanas atrás, funcionarios de Gobierno y asambleístas pertenecientes a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) presentaron una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado, para señalar el presunto vínculo entre Lafattoria con organizaciones criminales.

El Gobierno central suspendió las actividades de esa empresa para proveer de alimentación a las personas privadas de libertad (ppl), debido a alertas recibidas por parte del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) sobre los recursos recibidos para mantener su funcionamiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!