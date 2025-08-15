Expreso
Valeria Gutiérrez.
Valeria Gutiérrez con Áxel.Instagram de Valeria Gutiérrez

Valeria Gutiérrez celebró sus 26 años con Áxel

La exreina de belleza compartió con el cantante argentino en esta ocasión tan especial

La modelo y exreina de belleza Valeria Gutiérrez celebró sus 26 años en grande en Estados Unidos, rodeada de su gran amor, el cantante argentino Áxel, y un grupo de amigos cercanos.

En las fotos que compartió en sus redes sociales, la pareja se muestra más divertida y enamorada que nunca, ignorando las críticas que han surgido sobre su relación.

Pastel y globos

El pastel de cumpleaños y un globo gigante con el número 26 fueron los protagonistas del festejo, mientras los gestos de cariño entre ellos no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

Valeria Gutierrez y Axel

Valeria Gutiérrez y Axel reciben juntos el 2025 y revelan detalles de su historia

Leer más

Se conocieron en 2023 en Yo me llamo, donde ella era presentadora y él, juez.

Los rumores no se hicieron esperar y en enero de 2024, Áxel se separó oficialmente de Delfina Lauría, su pareja de toda la vida y madre de sus cuatro hijos. Él afirmó que Valeria no tuvo nada que ver.

En diciembre de 2025, con una foto en una de las giras del cantante, dejaron claro que lo suyo va en serio.

(Te invitamos a leer:  Betty, la fea regresa: fecha, dónde ver y todo lo que debes saber de la temporada 2)

Con un mensaje cargado de emoción y ternura, Áxel escribió en redes: “Qué lindo haber podido celebrar tu primer cumpleaños juntos. Fueron 2 días llenos de alegría, risas y amor, como vos te merecés mi vida. Rodeados de linda gente, con mucha buena onda. Gracias por ser tan especial y por hacernos tan felices a todos los que te acompañamos. Sé que hace años soñabas con un cumple así y te sentí feliz y eso me hace muy feliz también, hermosa”.

Pero eso no fue todo. El argentino siempre sin miedo a mostrarse tal cual es, sumó una reflexión que no pasó desapercibida: “Yo lo viví con el corazón en paz, porque aprendí que no es cuestión de elegir entre amores distintos. Solo se trata de amar al máximo a todos y en libertad… aunque a algunos les cueste entenderlo”.

