CPCCS recibió 17 impugnaciones en la selección del Consejo de la Judicatura

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que recibió un total de 17 impugnaciones ciudadanas dentro del proceso de selección de los integrantes del Consejo de la Judicatura para el período 2025–2031.

De acuerdo con la entidad, el plazo para presentar estas impugnaciones finalizó a las 17:00 de este viernes 15 de agosto. Tras el procesamiento de los datos, se confirmó que 14 impugnaciones fueron ingresadas en Quito, dos en Guayas y una en Santa Elena.

Según el reglamento vigente, una vez cerrado el plazo para impugnar, la Comisión Técnica del CPCCS dispone de tres días para analizar si las impugnaciones cumplen con los requisitos establecidos. Posteriormente, debe remitir al Pleno del Consejo un informe detallado con la motivación individual de cada impugnación y sus respectivas recomendaciones.

El Pleno del CPCCS, a su vez, deberá emitir una resolución en el término de un día tras recibir dicho informe.

Impugnaciones deben cumplir requisitos

El artículo 20 del reglamento establece que no se aceptarán impugnaciones que no se ajusten a las normas vigentes, que carezcan de motivación, documentación o que hayan sido presentadas fuera de plazo.

En caso de que el Pleno del CPCCS admita alguna impugnación, se convocará a una audiencia pública, donde las partes podrán presentar sus respectivas pruebas de cargo y descargo.

