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Operativo Policial por toque de queda
Operativo policial en un control nocturno, imagen referencial tras la captura de alias Abel y tres integrantes de Los Lobos en Esmeraldas.Foto: Policía Nacional

Caen alias Abel y tres miembros de Los Lobos tras operativos en Esmeraldas

La Policía Nacional desarticuló una célula dedicada a la extorsión y el sicariato tras intervenciones en Tonsupa y Tachina

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe a las estructuras delictivas en la provincia de Esmeraldas. Durante un operativo ejecutado el pasado domingo, los uniformados lograron la captura de alias Abel, señalado como uno de los mandos de una facción de la organización terrorista Los Lobos, junto a otros tres presuntos integrantes de la agrupación.

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que la intervención se concentró en los sectores de Tonsupa y Tachina, en el cantón Atacames. La acción fue el resultado de tareas de inteligencia que permitieron identificar a esta célula, presuntamente dedicada a la planificación de delitos de alto impacto como extorsiones y sicariatos en la zona costera.

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Evidencias e indicios recabados

Entre los aprehendidos se encuentran tres adultos y un menor de edad. Se confirmó que el principal sospechoso lideraba las operaciones tácticas de este grupo en el sector. Tras los allanamientos, los agentes incautaron un importante arsenal que incluye cuatro armas de fuego (pistolas y revólveres) y más de un centenar de municiones de diversos calibres.

Además del armamento, la fuerza pública decomisó cerca de dos kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización —marihuana y cocaína—, teléfonos móviles y balanzas digitales, elementos que refuerzan la tesis de que el sitio servía como centro de acopio y logística para actividades ilícitas.

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Contexto del conflicto interno

Cabe destacar que Los Lobos forman parte de las organizaciones catalogadas como terroristas bajo el decreto de "conflicto armado interno" emitido por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024. Esta declaratoria busca neutralizar a los grupos de delincuencia organizada responsables de la escalada de inseguridad en el territorio ecuatoriano.

Actualmente, el Gobierno ha intensificado las operaciones militares y policiales en puntos críticos, manteniendo medidas vigentes como el toque de queda nocturno en cuatro provincias, con el fin de mermar la capacidad operativa de estas bandas transnacionales.

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