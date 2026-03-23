Ecuador pidió a España no difundir audio de alias Pipo: esta es la razón

Fachada del Complejo Judicial Norte en Quito, en medio de las gestiones diplomáticas por el caso de Villavicencio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó formalmente a las autoridades de España que no se entregue a la defensa de Wilmer Chavarría, conocido como ‘Pipo’, el registro de su declaración judicial. En dicha diligencia, el señalado como principal cabecilla de la agrupación delictiva 'Los Lobos' negó su participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y lanzó acusaciones, sin sustento, contra el mandatario Daniel Noboa.

RELACIONADAS Caso Fernando Villavicencio pasa a fase preparatoria de juicio tras 31 meses

Correa reacciona a la captura de alias Lobo Menor y pide a Colombia tomar la versión Leer más

El argumento del Ministerio Público

La fiscal Ana Hidalgo, quien lidera las investigaciones sobre la autoría intelectual del crimen de 2023, fundamentó esta negativa en el "principio de especialidad" que rige la asistencia penal internacional. Bajo este concepto, la información obtenida debe usarse exclusivamente para los fines procesales requeridos. No obstante, la institución aclaró que la decisión final queda en manos de la justicia española, de acuerdo con su normativa interna.

#COMUNICADO | Respecto a publicaciones descontextualizadas que circulan en redes sociales, #FiscalíaEc informa ⬇️ pic.twitter.com/9dV9JrZo3t — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 21, 2026

El origen de la controversia judicial

La consulta sobre la entrega de estos audios fue remitida por el sistema judicial español el pasado 12 de marzo de 2026, tras el pedido de los abogados de Chavarría. Cabe recordar que el procesado rindió su versión el 25 de febrero en Zaragoza, luego de haber sido capturado en Málaga en noviembre de 2025. La FGE insiste en que el uso de estas piezas procesales debe ser restringido para evitar desvíos en la causa principal.

Acusaciones sin evidencia desde el exterior

Durante su comparecencia, Chavarría sostuvo que el crimen de Villavicencio habría sido orquestado por el Ejecutivo para eliminar la competencia electoral, basándose en supuestos diálogos con terceros vinculados al Ministerio del Interior. Estas afirmaciones fueron rechazadas de inmediato por el ministro John Reimberg, quien calificó de "absurdas" las imputaciones y las enmarcó en una estrategia del procesado para evitar su extradición a Ecuador o Estados Unidos.

El avance de la investigación por el magnicidio

Mientras el proceso de extradición sigue su curso, la tesis de la Fiscalía ecuatoriana mantiene el foco sobre otras figuras. Las investigaciones apuntan a Xavier Jordán, Daniel Salcedo, el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronny Aleaga como presuntos autores intelectuales. Según el expediente, la motivación del asesinato habrían sido las denuncias de corrupción que Villavicencio sostenía contra ellos, lo que los habría llevado a contactar a la organización delictiva para ejecutar el atentado.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!