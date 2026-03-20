Caso Fernando Villavicencio pasa a fase preparatoria de juicio tras 31 meses

A tres años del crimen que conmocionó al país, el proceso judicial por el asesinato de Fernando Villavicencio avanza a juicio.

Casi tres años después del atentado que conmocionó al país, el caso por el asesinato del excandidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio se encamina hacia la etapa de juicio. A 31 meses del crimen, su hija, Amanda Villavicencio, habló con Ecuavisa sobre el cierre de la instrucción fiscal y reflexionó sobre el tiempo que ha tomado el proceso para llegar a esta fase, marcada por la expectativa de que finalmente se esclarezcan las responsabilidades detrás del magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023.

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El peso de 31 meses de investigación

Amanda Villavicencio sostuvo que, pese a la duración de la etapa investigativa, considera que la Fiscalía llega al juicio con una teoría del caso respaldada por elementos suficientes. Afirmó que la investigación no se construyó de forma improvisada, sino que se apoya en información proveniente de otras causas judiciales, en particular en los chats incorporados al caso Metástasis, donde —según explicó— se evidenciarían conversaciones que apuntan a una planificación previa del asesinato.

En ese contexto, mencionó a Javier Jordán y Leandro Norero como figuras que habrían estado involucradas en la presunta coordinación del crimen, lo que, a su criterio, permite comprender las motivaciones detrás del ataque. Para Villavicencio, estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que la muerte de su padre estuvo vinculada a las denuncias que él realizó sobre la relación entre el crimen organizado y sectores del poder político en Ecuador.

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Un proceso marcado por avances y momentos de estancamiento

Durante la entrevista, Amanda Villavicencio reconoció que el avance del caso no ha sido lineal y que, a lo largo de estos 31 meses, la familia ha atravesado momentos de esperanza y de aparente estancamiento. Explicó que, tras la sentencia contra los autores materiales del crimen, sintieron que el proceso tomaba impulso, aunque posteriormente volvió a dar señales de lentitud.

“No es un tema solo lineal. Ha habido momentos… cuando ya tuvimos la sentencia de los materiales, se sintió un aire de victoria, se sintió que algo avanzaba. Luego otra vez parecía estancado”, afirmó. Pese a esos altibajos, señaló que la evolución del caso también ha permitido identificar a funcionarios e instituciones cuestionadas, pero también a servidores públicos que —según dijo— han continuado con las investigaciones. “Aunque hay un montón de funcionarios podridos y un montón de instituciones podridas, también hay gente valiente haciendo su trabajo”, sostuvo.

Quito. Amanda (d) y Tamia Villavicencio, acompañadas de su abogado, asisten a las diligencias en la Fiscalía. Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

La autoría intelectual se mantiene como eje de la acusación

Villavicencio aseguró que la teoría del caso sobre la autoría intelectual se mantiene y que, a su criterio, existen elementos para sostenerla en la etapa de juicio. Señaló que la Fiscalía apunta a varias personas como responsables de la planificación del crimen, más allá de los autores materiales que ya fueron sentenciados.

“La autoría intelectual está ahorita en estas cuatro personas”, afirmó, en referencia a Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronnie Aleaga, además de otros presuntos implicados vinculados al grupo criminal 'Los Lobos'. Según explicó, estos actores formarían parte de una estructura más amplia que se conecta con los sicarios que ejecutaron el atentado y con otros involucrados que fallecieron durante el proceso. “Todo este proceso nos muestra que hay una teoría del caso. Es fuerte la teoría”, concluyó.

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La estrategia legal de Jordán bajo la mirada de la familia Villavicencio

Durante la entrevista, Amanda Villavicencio también se refirió al comportamiento del empresario Xavier Jordán, a quien la Fiscalía ubica como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. Señaló que, desde el inicio de las investigaciones, su entorno ha interpretado sus actuaciones públicas y judiciales como señales de nerviosismo y desesperación frente al avance del caso.

“Desde el principio lo hemos visto actuar con desesperación. Solo una persona desesperada vive de esta forma errática”, afirmó. Villavicencio mencionó episodios difundidos en redes sociales y medios internacionales, como la reacción de Jordán durante diligencias en Estados Unidos, para sostener su apreciación de que el procesado ha intentado proyectar una imagen de tranquilidad que —según dijo— no correspondería con la situación judicial que enfrenta.

Xavier Jordán está en su casa en Miami tras retención. EXPRESO

Un audio reciente y las menciones a José Serrano dentro de la investigación

Villavicencio también comentó la aparición de un audio difundido en el marco del caso, el cual —según explicó— habría sido presentado por la propia defensa de José Serrano, exministro del Interior. En ese material, afirmó, se evidenciarían conversaciones relacionadas con gestiones para obtener la fianza del exfuncionario y con la participación de terceros en esas acciones.

“Para mí este audio lo confirma. Es una estructura delictiva que se va confirmando”, sostuvo. De acuerdo con su interpretación, el contenido del audio mostraría una relación entre Jordán y Serrano, al punto de que, según dijo, se habría hablado de financiar su fianza. Estas revelaciones, añadió, forman parte de una serie de elementos que, en su opinión, refuerzan la hipótesis de una red de vínculos entre actores políticos y estructuras criminales detrás del asesinato de su padre.

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Los audios que se incorporan como nuevas piezas dentro del caso

Amanda Villavicencio también se refirió a la aparición de nuevos audios que, según explicó, aportarían elementos adicionales a la investigación y se mantendrían dentro del mismo proceso judicial. Entre ellos mencionó grabaciones en las que, presuntamente, se escucha a figuras políticas conversando sobre la conveniencia de alinearse con las versiones presentadas por Javier Jordán.

“Ese es un audio muy importante… no sorprende, porque sabemos el nivel de estructura mafiosa que es la RC, pero es esclarecedor”, afirmó, al sostener que el contenido de las grabaciones, lejos de abrir una línea de investigación independiente, refuerza la hipótesis central que ya maneja la Fiscalía. A su criterio, estos elementos ayudan a comprender la narrativa que distintos actores han sostenido públicamente sobre el caso.

Villavicencio explicó que, aunque la difusión de los audios generó dudas sobre la necesidad de abrir una causa paralela, estos materiales formarán parte del mismo expediente que será analizado en la etapa de juicio. No descartó, sin embargo, que la información contenida en ellos pueda derivar en nuevas investigaciones sobre otros posibles implicados.

“Va a estar dentro del mismo caso. Eso no quita que se necesite hacer una nueva investigación”, señaló. Añadió que, en su opinión, las distintas grabaciones conocidas en las últimas semanas —incluido un audio atribuido a un agente policial— coinciden en sostener una misma narrativa que busca desacreditar la investigación fiscal, lo que, según dijo, evidenciaría una estrategia coordinada.

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La acusación particular y las expectativas de una sentencia marcan la recta final del caso

A puertas del inicio de la etapa de juicio, Amanda Villavicencio explicó que su familia ha asumido un rol activo dentro del proceso como acusadora particular, lo que implica no solo acompañar la investigación, sino también presentar pruebas propias y sostener su teoría del caso ante el tribunal. Según detalló, la preparación de esta fase ha requerido varios meses de trabajo jurídico y recopilación de evidencias.

“Es muy importante contarle al Ecuador que nosotras somos acusadoras particulares en este caso. Eso nos pone en la responsabilidad de también hacer un anuncio probatorio y demostrar cuáles son nuestras pruebas”, afirmó. Indicó que esta labor se ha extendido durante cerca de cinco meses, en los que su equipo legal ha trabajado en la estructuración de la estrategia para el juicio.

En cuanto a los plazos del proceso, Villavicencio reconoció que la batalla judicial ha sido más compleja de lo que imaginaba y expresó su preocupación por una eventual prolongación del caso. Sin embargo, manifestó su expectativa de que durante 2026 se pueda alcanzar una sentencia de primera instancia que permita cerrar una etapa marcada por la incertidumbre y el desgaste emocional para su familia.

“Tengo una esperanza de que en este año ya haya una sentencia de primera instancia. Este país no puede seguir esperando más”, afirmó. Para Villavicencio, el desenlace del juicio no solo tiene implicaciones personales, sino también institucionales, ya que considera que el proceso ha puesto en evidencia la existencia de una red más amplia que habría sostenido el crimen.

“Se ha demostrado que hay una estructura narcopolítica transnacional que ha sostenido este crimen y que es la que denunció Fernando Villavicencio”, concluyó, al insistir en que el esclarecimiento del caso resulta determinante para la confianza pública en la justicia y para el contexto político del país en los próximos años.

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