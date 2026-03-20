Policía desarticula banda que asaltaba buses en la av. Simón Bolívar en Quito

Desarticulan banda vinculada a Los Lobos que asaltaba buses en la av. Simón Bolívar

Operativo policial en el sur de Quito permitió la captura de presuntos integrantes de una banda vinculada a robos en buses de transporte público.

La Policía Nacional del Ecuador asestó un nuevo impacto contra las estructuras dedicadas al asalto en transporte público, tras desarticular un brazo operativo vinculado a una organización previamente investigada en la capital.

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El operativo, ejecutado el 19 de marzo de 2026 en el sur de la ciudad, refuerza los resultados alcanzados tras la operación “Fénix 70” y la reciente sentencia contra sus principales cabecillas.

Sentencias tras “Fénix 70”: 22 años para el líder

Luego de un proceso técnico de investigación liderado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (UN-BAC), en febrero de 2026 se logró una sentencia condenatoria contra los integrantes de una estructura delictiva dedicada al asalto en buses urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito.

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El 20 de febrero de 2026, un tribunal especializado declaró culpable a Francisco G., alias “Chato”, como autor del delito de delincuencia organizada, imponiéndole 22 años de prisión y una multa de 800 salarios básicos unificados.

Asimismo, otros implicados —Jerico Ch., William G., Jordán B. y Jostin M.— fueron sentenciados como colaboradores, recibiendo 10 años de cárcel cada uno, además de sanciones económicas.

Operación “ALPHA”: cae célula vinculada a “Los Lobos”

Como parte de la continuidad investigativa, la Policía ejecutó el caso denominado “ALPHA” en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. En este operativo se logró la desarticulación de un brazo operativo liderado por alias “Chicho”, presuntamente vinculado al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Lobos”.

Detenidos

José de 24 años (con 2 antecedentes por robo)

Carlos de 37 años

Ricardo de 27 años

Intervención policial en Quitumbe deja detenidos y evidencias clave en investigación por delincuencia organizada en Quito. Cortesía Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad

Indicios incautados:

1 arma de fuego tipo pistola

4 teléfonos móviles

Prendas de vestir

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Así operaban: violencia, armas y uso de un perro para intimidar

Las investigaciones revelaron un modus operandi altamente estructurado, basado en inteligencia criminal previa para detectar zonas con menor presencia policial, principalmente en la Av. Simón Bolívar y rutas del sur de Quito.

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Los detenidos se infiltraban como pasajeros en buses urbanos después de unos minutos se tomaban el bus y con armas de fuego y armas blancas amenazaban a las personas. Además, empleaban un perro de raza pitbull para intimidar a las víctimas. Robaban dinero, celulares y objetos de valor para después escapar mediante rutas previamente planificadas.

Este tipo de delitos generó gran impacto social y viralización en redes sociales, evidenciando la inseguridad en el transporte público.

Casos relacionados en el sur de Quito

Las autoridades vinculan a esta célula con varios asaltos recientes:

29 de enero de 2026: robo en bus de la cooperativa “Serviagosto” en Chillogallo

27 de febrero de 2026: asalto en bus de la compañía “Mejía” en San Martín

En uno de estos hechos, los implicados abandonaron un arma de fuego, cuya pericia permitió conectarlos con la organización criminal.

Seguridad en Quito: Policía refuerza operativos

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad en el transporte público en Quito, uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía.

Las autoridades aseguraron que continuarán ejecutando operativos estratégicos y acciones investigativas para neutralizar bandas criminales y prevenir nuevos delitos.

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