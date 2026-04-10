Macará empató 1- 1 con América de Cali en Ambato: así fue su estreno en la Copa Sudamericana 2026

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El gol de Macará fue una anotación en contra de un jugador del América de Cali.

Daniel Valencia, el ecuatoriano del América de Cali puso el gol del empate.

Ambato fue una fiesta con el primer partido internacional del 2026.

Macará inició su camino internacional con un empate 1-1 ante América de Cali en el estadio Bellavista de Ambato, en un partido cargado de emoción que marcó el regreso del equipo ambateño a la escena continental por la Copa Sudamericana.

El ambiente en Ambato fue de verdadera fiesta. La hinchada celeste llenó las gradas y acompañó con entusiasmo a su equipo, que llegaba motivado tras eliminar a Orense en la fase previa y ganarse un lugar en el Grupo A, donde también compiten Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina.

Aficionados de Macará observan desde un edificio el partido de la Copa Sudamericana.José Jácome

El equipo ambateño golpeó primero y desató la alegría de su gente. A los 12 minutos del primer tiempo, el argentino Franco Posse generó una jugada de peligro con un remate que cruzó el área rival. En el intento por despejar, el defensor Josen Escobar terminó desviando el balón hacia su propio arco, decretando el 1-0 para Macará.

La celebración se prolongó por algunos minutos debido a la revisión del VAR, que finalmente validó el tanto, provocando la explosión de júbilo en el estadio Bellavista.

La ley del ex, Daniel Valencia hizo el gol

Sin embargo, la respuesta del cuadro colombiano no tardó en llegar. A los 24 minutos apareció el delantero ecuatoriano Daniel Valencia, quien protagonizó una gran jugada individual que terminó con una definición precisa para el 1-1. El gol tuvo un significado especial, ya que Valencia anotó ante su exequipo y en una cancha que conoce bien, tras haber defendido los colores celestes entre 2022 y 2023.

Aficionados de Macará animan en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante América de Cali en el estadio Bellavista en Ambato.José Jácome

El empate dejó sensaciones positivas para Macará, que mostró orden y carácter en su estreno en la fase de grupos. El punto conseguido en casa mantiene intactas sus aspiraciones dentro del Grupo A, en un torneo que exige regularidad tanto de local como visitante.

Ahora, el siguiente desafío para el conjunto ambateño será fuera del país. Macará viajará a Argentina para enfrentar a Tigre el jueves 16 de abril desde las 17:00, en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con este resultado, el equipo celeste arrancó su participación internacional sumando y dejando claro que buscará ser protagonista en la Copa Sudamericana.