Relación Ecuador-Colombia: los tres temas clave que quedan suspendidos

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber El incremento de la tasa de seguridad al 100 % de los productos colombianos detiene las relaciones en seguridad, comercio y energía, lo que agrava la crisis diplomática entre Quito y Bogotá.

La relación diplomática entre Ecuador y Colombia entró en una fase de incertidumbre tras la decisión de suspender las mesas técnicas de trabajo. Esta medida surge como respuesta al incremento de las tensiones políticas entre los gobiernos de Quito y Bogotá, situación que escaló este jueves con la decisión del presidente Daniel Noboa de elevar al 100% la tasa de seguridad sobre los productos colombianos. Este nuevo gravamen ralentiza el intercambio comercial y marca un punto de quiebre en los convenios de beneficio mutuo que ambos países mantenían vigentes.

Crisis en la seguridad de la frontera común



El control de la frontera norte de Ecuador es el punto de mayor preocupación tras este anuncio. Los planes operativos destinados a combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico permanecen en pausa. La falta de coordinación entre las fuerzas militares y policiales de ambos países debilita la vigilancia en los pasos fronterizos. Esta situación facilita el movimiento de grupos irregulares que operan en la zona, lo que incrementa el riesgo de violencia y actividades ilícitas en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

Disputas arancelarias paralizan el intercambio comercial

En el ámbito económico, la relación enfrenta un retroceso severo debido a la nueva política arancelaria de Carondelet. El recargo del 100% bajo el concepto de tasa de seguridad para las importaciones desde Colombia estanca la mesa de intercambio comercial. Los exportadores de la nación vecina y los importadores locales prevén una reducción drástica en el volumen de negocios debido al encarecimiento de los productos. Esta medida de presión política afecta la competitividad y altera la estabilidad regulatoria necesaria para el flujo mercantil en la región.

En respuesta inmediata, el mandatario Gustavo Petro calificó la medida como una "monstruosidad" y ordenó el inicio de los trámites para que Colombia abandone la Comunidad Andina (CAN), lo que marca el fin de décadas de integración regional.

Incertidumbre sobre la interconexión eléctrica

Finalmente, el sector energético sufre las consecuencias de este distanciamiento diplomático. Los convenios de interconexión eléctrica, vitales para el abastecimiento de energía en épocas de sequía o alta demanda, se encuentran bajo revisión. Ecuador, que recurrió históricamente a la compra de energía colombiana para evitar apagones, enfrenta ahora un panorama complejo sin un canal oficial de negociación técnica. La ausencia de acuerdos sobre precios y volúmenes de transferencia de electricidad pone en riesgo la estabilidad del sistema interconectado nacional y la planificación energética a mediano plazo.