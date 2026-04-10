Valentina Tabares: “No me dejo de nadie ni me someto”

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La modelo Valentina Tabares (23) tiene un temperamento fuerte. No se guarda nada, sobre todo si considera que algo es injusto o choca con su forma de pensar. Aunque nació en Guayaquil, por la parte paterna es colombiana.

Sus medidas son 84-63-95, su estatura es de 1,71 metros y pesa 55 kilos. Trabaja en un laboratorio farmacéutico y estudiaba Derecho, pero hizo una pausa por su hija Pía. La vida le puso en el camino el modelaje cuando su hermana Kimberly acudió a una audición y, como faltaba una chica, le pidieron que desfilara para el diseñador Julio Asang. Entonces tenía 12 años.

Fue Reina Latina Ecuador 2024 y representó al país en México. Su sueño siempre fue viajar al extranjero, porque considera que las modelos no tienen muchas oportunidades en Ecuador. En 2025 fue fichada por una agencia internacional en India. Y aunque inicialmente iba a ir a China, luego se cambió el destino.

Apareció en el video playero de VitoTVO, grabado en Manta. El 23 de mayo tiene previsto viajar a Egipto para participar en Top Model of the World. En febrero ganó el concurso nacional organizado por The Project Ec. S.A.S., empresa ecuatoriana dedicada al modelaje y eventos de moda. Al frente del proyecto se encuentra Katty López España.

¿Usted compartió el sueño del modelaje con su hermana?

Mi hermana también es modelo, pero no ha sido perseverante. Yo, si quiero algo, no paro hasta lograrlo. Hay que tener claro que nadie te va a ir a buscar, así que cada quien debe tocar puertas y generar oportunidades. Hay que trabajarlas.

¿Cuál fue el antes y el después en su carrera como modelo? ¿O todavía no se ha dado?

Cuando viajé a India. Estuve trabajando un año para que me tomaran en cuenta. A veces se decidían por modelos de otras nacionalidades, como Brasil o Rusia. La experiencia fue buena, pero, por mi carácter, no me dejo de nadie ni me someto. Allá los hombres son muy machistas. Al tercer día de haber llegado, sin hablar perfectamente inglés, ya tenía trabajo. Creo que Egipto es un mercado importante para trabajar luego del concurso. Además, mi perfil funciona muy bien por mis facciones.

¿Qué cree que vieron en usted?

Soy una modelo versátil, me adapto a cualquier formato. Ser camaleónica es importante.

Su experiencia en India

¿Cómo define la industria del modelaje en otros países en comparación con Ecuador?

Considero que Ecuador está atrasado, pero está creciendo. La industria es pequeña; me alegra que se expanda porque hay talento para exportar. Nos están volteando a ver, nos están tomando en cuenta. Tal vez no le hemos puesto las suficientes ganas.

¿Se adapta fácilmente a otras culturas, idiomas o costumbres?

El choque cultural es fuerte, no solo por el idioma, también por las costumbres y la religión. En India me daban de comer cordero (risas). Sin embargo, me adapto rápido. Lo complicado fue lidiar con el machismo, porque soy una mujer de carácter fuerte, no me quedo callada. No permito que me dominen.

¿Cómo la han tratado de dominar?

Eran muy exigentes con los horarios. Más allá de cierta hora nos prohibían salir, y eso no me agradaba. En una ocasión, en mi cumpleaños, pedí permiso porque sabía que no estaba en mi casa y no podía hacer lo que quería. Pero diez minutos antes de las diez de la noche me lo negaron. Me quisieron multar, les dije que lo hicieran si querían. Como soy mitad colombiana por mi padre, viajé como si fuera de esa tierra y se expresaban de forma despectiva. Chocamos mucho, no dejé que me trataran así. Como discutimos bastante, terminé el contrato antes de tiempo.

Cuando la contrataron, eso debió quedar claro...

A las colombianas les han dado mala fama. Incluso me preguntaron que si un director de la agencia podía dormir conmigo. Fue terrible, respondí que no. No iba a permitir aquello. Me iban a enviar a otro lugar, pero no acepté. No me importó tener un contrato firmado. Cuando volví fui a un concurso en México (Reina Latina Internacional), pero fue un fraude total. Perdí mi tiempo. Creo que me desenvolví bien.

No siempre los resultados son como se esperan. ¿Cómo maneja la presión y los estándares físicos?

Trato de sobrellevarlo, porque los considero desafiantes. Ahora estoy en un régimen alimenticio para perder peso. Hago mi esfuerzo y confío en mí.

“El padre de mi hija desapareció”

Apenas tiene 23 años y ya es madre, ¿cómo hace cuando debe ausentarse del país con el cuidado de su hija?

Cuento con la ayuda de mi mamá (Lourdes) y de mis hermanas. Si gano, se quedaría con ellas, como cuando me fui a India. No puedo sacar a la niña del país. Estoy separada del padre, por decirlo de alguna manera. Simplemente desapareció, no sé dónde está.

¿Cómo es eso? ¿Se esfumó por arte de magia?

Siempre me hice cargo de mi hija en todos los sentidos, con el apoyo de mi familia. Prefiero estar tranquila. Ahora no tengo novio. Mantengo conversaciones con alguien, pero no es el padre de la niña.

¿La maternidad la buscó o llegó sin planificación?

Fue de chiripazo, pero me hice responsable. Sé que a mí no me quisieron tener y no quería eso para mi hija. No guardo resentimiento por aquello, amo a mi madre y prefiero no juzgar. Al inicio se me hizo difícil ser mamá, la tuve a los 20 años. Hoy me siento feliz con mi hija. En un futuro tal vez tenga otro hijo, si llega el hombre ideal.

Ser madre tan joven y sin apoyo del padre, ¿qué lecciones le ha dado?

Ahora medito más mis decisiones, porque ella depende de mí. Antes no pensaba dos veces cada situación.

“No me dejaron competir en Reina de Guayaquil”

El modelaje no es para siempre. ¿Tiene otras aspiraciones?

Primero quiero darme a conocer un poco más. Me interesan los mercados turco y mexicano. En México sé que hay muchas oportunidades y me siento más cerca de mi país. Mi perfil encaja en ese mercado. Y Turquía es uno de los pocos países del mundo que se extiende sobre dos continentes: Europa y Asia. Es importante.

¿Su carácter fuerte la llevó a especializarse en Derecho?

Me interesa el Derecho porque mi mamá es abogada. Además, se dio una situación injusta con mi papá (Luis Fernando), ya que lo deportaron cuando yo era pequeña. Antes no podía venir. Ellos están separados. Me gusta alzar la voz, no me dejo.

¿Considera que alzar la voz es un defecto o una virtud?

Una virtud. No me da miedo hablar. Expreso lo que siento; si existe algún problema, se puede solucionar.

El modelaje es parte de su vida, ¿la TV o los reinados le interesan?

La televisión, por ahora, no. Quizá después. Trabajé en ¡Qué bacán!, pero no me quita el sueño. En 2024 participé en Reina de Guayaquil, pero no competí, me sacaron. Alegaron que fue por faltas. Pedí permiso para irme de viaje, lo aceptaron y luego dijeron que no. Se agarraron de ese motivo y no me dejaron competir. Me gusta Reina de Guayaquil, pero no creo que deba regresar.

Donde usted va surge algún problema…

Creo que soy buena gente y que, a veces, la gente se quiere aprovechar. Tampoco es así, no es justo. No fui yo quien se retiró del reinado de Guayaquil, no era para mí. Dios sabe cómo hace las cosas.