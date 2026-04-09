Rafael Manrique y Emilio Pinargote llevan su amistad a la pantalla en su nuevo proyecto digital

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Emilio Pinargote volvió, pero en esta ocasión a los medios digitales con el programa A la reja con Pinargote y Manrique, que se emite los domingos por Marca 90. En esta nueva aventura lo acompaña su amigo Rafael Manrique.

El productor Marlon Acosta le ofreció en 2024 ser parte de La Universidad de la farándula, pero rechazó esa propuesta laboral porque no quiere regresar a ese ámbito ni emitir comentarios de ese tipo.

En este nuevo proyecto digital, los entrevistados serán variados: personajes de la farándula, políticos, deportistas, empresarios e incluso extranjeros; todos aquellos que tengan algo diferente, divertido, anecdótico o polémico que contar.

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“Me siento contento porque es la primera vez que me involucro en algo así. Fue hecho por mí. Durante un viaje a la playa se lo comenté a Rafael, quien también tenía ganas de hacer algo. Hay una química de locos. Conversamos con Marlon para que nos acompañe. Solo había hecho algo digital para marcas”, dice Emilio.

Añade que prefiere que sean los invitados quienes emitan los comentarios: “Queremos que se sientan cómodos, como en su casa, con amigos y con plena confianza para hablar”.

Prefiere que otros hablen

La primera temporada incluirá doce programas. El domingo 12, a las 21:00, la invitada será María Fernanda Vargas.

Emilio lleva 24 años en los medios de comunicación. Fue parte de los espacios De boca en boca y De casa en casa (TC). Acaba de cumplir 39 años. “No me deprimo ni me complico por cumplir años; por el contrario, la vida se celebra”.

En agosto de 2025 sufrió un percance en el que se lesionó el tobillo derecho, por lo que debió ser operado. “Aún existen ciertas molestias; opto por caminar despacio. Dicen que al año ya se puede hablar de una recuperación total”.

Se comprenden porque se conocen

Su compañero, Rafael Manrique (38), comenta: “Compartir con Emilio es una grata experiencia, además de un aprendizaje, porque lleva más de 20 años en medios. Nosotros estudiamos en La Moderna, amigos del colegio. Recuerdo que en un viaje a la playa, en una reunión, vio que tenía química con la gente, se reía con mis ocurrencias. Fue entonces cuando me habló del proyecto”.

Considera que conocer desde la adolescencia al presentador es lo que ha permitido que “nos entendamos mejor, que se vea esa química en pantalla. Sabemos qué decir o cómo actuar cuando estamos juntos”.