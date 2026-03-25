Christian Rodríguez: “Soy un Messi en la producción”

Tras su salida de TC, el exproductor ejecutivo dice que no es el final y que esta etapa marca el inicio de nuevos retos

Christian Rodríguez fue productor ejecutivo de TC hasta enero de este año. Tras su salida, guardó silencio durante dos meses. Hoy rompe ese hermetismo con un mensaje que marca el cierre de una etapa.

“Hay decisiones en la vida que marcan un antes y un después, pero también momentos en los que sabes que un capítulo ha llegado a su final”, expresó.

Luego de 14 años en el canal, el productor asegura que se queda con lo mejor de su trayectoria. “Han decidido cerrar esta etapa, una etapa extraordinaria de mi vida profesional, de la cual solo me llevo los momentos gratos y maravillosos”, agregó.

Sus “padres televisivos”

Rodríguez también destacó a las figuras clave en su carrera. “Tuve la oportunidad de trabajar con grandes ejecutivos y talentosos seres humanos. Siempre estaré agradecido con mi madre televisiva, Blanca Ugarte, quien me abrió las puertas hace 16 años. Y si tienes una madre televisiva, también tienes un padre: Gustavo Segale, quien confió en mí”, señaló.

RELACIONADAS María Caridad Dávalos ocupará el lugar de Gisella Bayona en Entre ellas

Los programas que marcaron su carrera

Gisella Bayona y su mensaje tras dejar TC: “No es normal vivir con miedo a opinar” Leer más

Durante su paso por TC, Rodríguez participó en la producción de formatos exitosos como Guerra de los sexos, Apuesto por ti, Calle 7 y Soy el mejor —en dos etapas—, además de colaborar en espacios como De casa en casa y De boca en boca.

“Fueron años de reuniones creativas, de ideas que nacieron en esas mesas y llegaron a la pantalla para convertirse en programas que el público hizo suyos”, recordó.

“Un Messi de la producción”

Al definir su estilo, Rodríguez se describe con una metáfora: “Si tuviera que ponerme un apodo, diría que soy un ‘Messi’ en la producción. No es fácil mantenerse 14 años al frente de estos proyectos ni alcanzar metas de rating”.

Sin embargo, asegura que su visión va más allá de los números. “La televisión no es solo cifras: es amor, pasión, riesgo y creer en las ideas cuando nadie más las ve”.

El productor cierra esta etapa con gratitud. “Ha sido un largo camino que termino con orgullo. Cuando una historia maravillosa acaba, no es el final, es el inicio de la siguiente”.

Lo que se viene...

Christian comentó a Expresiones sobre sus proyectos futuros: “Por el momento, continúo trabajando en la empresa familiar y evaluando nuevas propuestas. Han surgido varias, tanto en televisión como en otros ámbitos, pero aún no están definidas. También he podido retomar temas personales pendientes que antes posponía por falta de tiempo. En los próximos días realizaré un viaje corto fuera del país y, además, estoy considerando propuestas relacionadas con ropa y moda, un interés que siempre dejaba a medias por falta de tiempo”.

La salida del exproductor ejecutivo de TC, no fue la única, además fueron desvinculadas Gissella Bayona y María Fernanda Perrone.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!