“¿Está de chiste?”: César Farías y su tenso cruce con periodista argentino

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

César Farías vivió un momento tenso con un periodista argentino luego de la derrota de Barcelona contra Boca Juniors por Copa Libertadores. El entrenador venezolano cuestionó al comunicador durante la rueda de prensa donde él habló sobre el partido.

Todo ocurrió de repente. Farías estaba sentado, iba a hablar y se quedó viendo a un periodista al cuál señaló. "Amigo usted está en la rueda de prensa o está escuchando, ¿está de chiste o de qué está?", dijo el técnico del Ídolo del Astillero.

"Porque yo soy una persona respetuosa pero también me gusta que me respeten y desde que entré estás en lo mismo", agregó el DT. El comunicador le dijo algo y Farías se quedó callado, dijo bueno en voz baja para luego seguir respondiendo preguntas.

Más declaraciones de César Farías

Para Farías, la clave del encuentro no radicó solo en el juego, sino en la capacidad de respuesta del equipo local en momentos críticos del partido. "Era un partido estable para ser visitantes y no nos habían creado manos a mano", afirmó.

El entrenador destacó la jerarquía de Boca Juniors para golpear en los instantes precisos, algo que terminó desmoronando el planteamiento táctico de los ecuatorianos. “Boca supo aprovechar el momento”, señaló, subrayando que la efectividad del rival fue el factor diferenciador en una noche complicada para el Ídolo.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC en Libertadores?

La derrota deja un sabor amargo en la delegación de Guayaquil, pero las palabras de su líder buscan calmar las aguas y enfocar la atención en el trabajo diario. Barcelona SC retomará la acción en Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. El partido se jugará el próximo miércoles 29 de abril en el estadio Monumental de Guayaquil.