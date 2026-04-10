Un casting que roba escena: Laufey suma a talentos “wasian” en ‘Madwoman’

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Laufey ganó el Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz Tradicional , consolidándose como una de las nuevas voces del género.



, consolidándose como una de las nuevas voces del género. La artista ha logrado viralizar el jazz entre audiencias jóvenes gracias a TikTok, fusionándolo con pop y estética vintage.

gracias a TikTok, fusionándolo con pop y estética vintage. Aunque la edición deluxe de su último LP estará disponible el 10 de abril, el video llegará a plataformas el 13 del mismo mes.

La nueva etapa visual de Laufey ya está en marcha Madwoman, forma parte de A Matter of Time: The Last Hours, una extensión conceptual de su último disco que juega con la idea del tiempo y las emociones, en una línea similar a lo que proyectos como Midnights han hecho dentro del pop contemporáneo. Con fecha de estreno fijada para el 10 de abril, esta nueva fase no solo amplía el universo sonoro de la artista, sino también su narrativa visual.

Sin embargo, más allá de la música, hay un elemento que ha capturado la atención de los fans: el casting del videoclip. Laufey ya había manifestado su interés por reunir a talentos con identidad "wasian", y Madwoman parece materializar esa intención. En medio de una carrera marcada por la fusión entre jazz, pop y estética vintage, además de un crecimiento viral impulsado por plataformas digitales la artista construye un proyecto que conecta sonido, imagen e identidad generacional.

¿Qué significa ser "wasian"?

El término "wasian" es una combinación de las palabras white y asian, este se ha popularizado en los últimos años para describir a personas con ascendencia mixta blanca y asiática. Más allá de su origen lingüístico, el concepto ha cobrado relevancia en redes sociales y espacios digitales como una forma de identidad compartida, especialmente entre jóvenes que navegan entre ambas culturas.

En la cultura pop, esta identidad ha ganado visibilidad a través de artistas, actores y creadores que han llevado sus experiencias al centro de la conversación, entre estos destacan Olivia Rodrigo, Conan Gray y la propia Laufey. Al mismo tiempo, plataformas como TikTok e Instagram han amplificado estas narrativas, convirtiendo lo "wasian" no solo en una etiqueta, sino en un punto de encuentro cultural que dialoga con temas como representación, pertenencia y estética.

Olivia Rodrigo, Conan Gray y Laufey mantienen una relación amistosa cercana.Expreso

En ese contexto, la decisión de Laufey de construir un casting bajo esta lógica no es casual. Más bien, responde a una intención clara de articular comunidad dentro de su propuesta artística, integrando identidad y narrativa visual en una misma pieza.

Meghan, Alysa, Lola y Hudson: el casting que da forma a 'Madwoman'

El videoclip oficial de 'madwoman' estará disponible el 13 de abril.Expreso

El videoclip de Madwoman reúne a figuras provenientes de distintos ámbitos, consolidando un elenco que destaca tanto por su diversidad como por su peso individual dentro de la cultura pop actual.

Entre ellas está Meghan Skiendiel, integrante de KATSEYE, quien ya había compartido escenario con Laufey en presentaciones en vivo, incluyendo una performance del tema Gabriela, asimismo como grupo han compartido contenidos en redes sociales. Su presencia refuerza el vínculo entre ambas dentro del circuito musical emergente.

Desde el deporte llega Alysa Liu, reconocida patinadora artística y medallista olímpica, quien previamente utilizó la canción Promise en una de sus rutinas. Su presencia no solo amplía el espectro del casting, sino que conecta la música de Laufey con otras disciplinas donde ya ha tenido impacto.

Alysa Liu fue coronada como "la mejor vestida" en uno de los conciertos de la cantante.Expreso

Por su parte, Lola Tung aporta el componente actoral al proyecto. Conocida por su trabajo en televisión con la serie original de Prime Video, The Summer I turned pretty; su presencia integra una dimensión narrativa al videoclip, alineándose con la sensibilidad emocional que caracteriza la música de la artista.

Finalmente, Hudson Williams, reconocido por su participación en la serie Heated Rivalry, completa el elenco. Su inclusión llega en un momento curioso: días antes del anuncio, durante el "April Fools", circuló una broma que vinculaba a Laufey con el elenco de la serie, lo que añade una capa más de conexión entre ambos universos.

Con Madwoman, Laufey no solo presenta una nueva pieza musical, sino que consolida una visión donde casting, estética e identidad dialogan entre sí. En una industria cada vez más marcada por lo visual y lo simbólico, el videoclip se posiciona como algo más que un acompañamiento: es parte esencial del relato.