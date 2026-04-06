Sabrina Carpenter expande su universo visual con el video oficial de ‘House Tour’

El universo visual de Sabrina Carpenter suma un nuevo capítulo, ya que este 6 de abril de 2026, la artista estrenó el video oficial de House Tour, una pieza que llega para reforzar la identidad estética de su actual era musical. El lanzamiento no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la construcción visual que acompaña esta etapa.

El videoclip se integra a la era de Man’s Best Friend, convirtiéndose en el tercer single con video oficial tras Manchild, que dio inicio a este ciclo, y Tears. En esta ocasión, Carpenter no solo protagoniza el proyecto, sino que también lo dirige junto a Margaret Qualley, quien además forma parte del elenco junto a Madelyn Cline. Lo cierto es que este detalle no es menor pues, Qualley es esposa del productor Jack Antonoff, figura clave en el sonido del álbum, lo que refuerza la cohesión entre lo visual y lo musical en esta etapa.

Un 'house tour' poco convencional

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A diferencia de los videoclips anteriores de esta era, House Tour no apuesta por una narrativa compleja ni por múltiples escenarios. En su lugar, concentra toda la acción en una misma locación: una lujosa mansión que las protagonistas recorren y saquean bajo una dinámica que mezcla humor, estética pop y cierto aire de irreverencia, a pesar de eso los fanáticos han notado que sigue una continuidad con Tears, como si de una serie episódica se tratase; una estrategia que Sabrina había utilizado previamente entre Espresso y Please Please Please.

El video presenta a Carpenter junto a Qualley y Cline como parte de una especie de crew que irrumpe en el espacio con total naturalidad, apropiándose de objetos y situaciones. Entre los momentos más llamativos destaca el robo de un premio Grammy, utilizado como guiño irónico dentro del relato visual que ha sido interpretada como una referencia a los galardones que la artista no ganó la entrega pasada.

Carpenter, Qualley y Cline para 'House Tour'. EXPRESO

De igual manera, el videoclip da continuidad de un recurso que ya se ha vuelto casi tradición en esta etapa: la presencia de violencia estilizada, incluyendo la muerte de un personaje masculino, tal como ya había sido confirmado en Tears, tras ser un factor común en varios videoclips como Feather y Espresso.

sabrina carpenter kills a man again we cheer pic.twitter.com/qDJS3CvvBK — Sabrina Times (@SabrinaTimes) April 6, 2026

En términos visuales, el clip apuesta por una estética cuidada, dinámica e incluso híbrida, con una energía que prioriza la actitud y la performance sobre la construcción de una historia lineal. El resultado es una pieza que se siente más como una extensión del imaginario de la artista que como un relato cerrado, reforzando así la idea de un universo en expansión.

Un lanzamiento que se expande más allá del videoclip



En línea con esta construcción de universo, la web oficial de Sabrina Carpenter ya cuenta con merchandising vinculado directamente a House Tour. Entre los productos disponibles destacan el vinilo del single, una alfombra con la frase “Do you want the house tour?”, en referencia directa a la canción y una camiseta con el mensaje “Just robbed a house”, guiño directo al desenlace del videoclip.

Frames del video oficial. EXPRESO

Estos elementos no solo funcionan como extensión promocional, sino también como parte del lenguaje visual y narrativo de la era, trasladando los códigos del video a objetos concretos para los fans.

El video oficial de House Tour llega, además, en un momento estratégico, pues este estreno se da en la antesala de las presentaciones de Sabrina Carpenter en Coachella, uno de los escenarios más importantes del circuito musical.

Con este nuevo video, la artista no solo mantiene el impulso de su actual etapa, sino que también eleva la expectativa de cara a sus próximos shows, donde este universo visual podría encontrar una nueva dimensión en vivo.

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