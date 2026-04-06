Coachella 2026: Justin Bieber, Karol G y los 5 conciertos imperdibles del festival

Un año más, el desierto de California se prepara para transformarse en el epicentro de la cultura global. El Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 ya tiene fechas confirmadas y están muy próximas.

Se trata de los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, cuando el Empire Polo Club de Indio se convertirá en el escenario donde convergen la música, la moda y las nuevas narrativas estéticas. Allí también van a convivir la nostalgia de los íconos indie con el dominio absoluto del pop global y la electrónica inmersiva. El lineup 2026 cruza géneros y generaciones, y Coachella promete anticipar el futuro de la industria.

Justin Bieber: El renacimiento de un ícono en el desierto

Si hay un nombre que acapara todas las conversaciones, es el de Justin Bieber. Luego de un periodo de considerable silencio mediático y apariciones esporádicas que han dejado a sus fans con ganas de más, el canadiense regresa por la puerta grande como cabeza de cartel.

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Ahora todos sienten que el pasado show sorpresa en Los Ángeles, el 29 de marzo en The Roxy Theatre, fue un aperitivo de lo que se verá en el desierto: una propuesta que transita entre la intimidad de su nueva etapa artística y el despliegue técnico de un espectáculo de gran formato.

Karol G y el poderío latino en el escenario principal

Coachella 2026 marca un punto de inflexión histórico con la presencia de la colombiana Karol G. La Bichota se consolida como una de las grandes protagonistas, y su presencia demuestra que el reguetón y el pop latino llegaron para quedarse y que, hoy por hoy, son el eje central de la industria musical global.

Su actuación es una de las más esperadas. Sus fanáticos esperan cantar junto a ella sus éxitos más pegajosos e incluirla así en una demostración de que la música es cada vez más diversa y multicultural. Se espera que su show sea uno de los más multitudinarios y emocionales.

Sabrina Carpenter y la consagración de la nueva reina del pop

De promesa emergente a headliner indiscutible. Esa es Sabrina Carpenter, quien llega al Empire Polo Club en el punto más alto de su carrera. Luego de una racha de hits bastante interesante que han dominado las listas de reproducción globales, su presencia en la parte alta del cartel parecía ndiscutible.

Su estatus actual de superestrella. Coachella termina por consagrarla y su participación se convierte en una suerte de rito de iniciación definitivo hacia el olimpo del pop. El público, por su parte, estará dispuesto a aplaudir con fuerza la energía y estética de la estadounidense que terminará explotando en las redes sociales durante todo el mes de abril.

The Strokes: El regreso de la esencia indie rock

También hay espacio para los puristas y amantes del rock alternativo. El regreso de The Strokes es el gran reclamo de esta edición. Los íconos de los años 2000 vuelven al festival para apelar a ese ADN indie que vio nacer a Coachella.

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Pero más allá de la nostalgia, los organizadores y la banda garantizan un importante cruce generacional, y se pondran frente a nombres como The xx, Interpol, David Byrne e Iggy Pop, una grilla que, este año, ponen el peso específico al rock y la vanguardia alternativa en la cultura contemporánea.

Anyma y Æden: La frontera tecnológica de la música electrónica

El cierre de esta selección lleva el nombre de Anyma con su proyecto Æden. Este show audiovisual apunta a ser el más ambicioso del cartel que va más allá de un extraordinario set de música electrónica.

Con ellos no todo está dicho y su presentación despierta una gran expectativa. De lo que se sabe, ellos proponen una experiencia sensorial inmersiva que utiliza tecnología de última generación.

La idea es redefinir lo que suele entenderse como un espectáculo en vivo, junto a leyendas como Armin van Buuren, DJ Snake y Fatboy Slim.

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