Música independiente: 6 discos recomendados de Ecuador y México para ponerte al día

Albumes de varios estilos: rock, punk, dungeon synth, hiphop y reguetón desde Guayaquil, Quito, Ciudad de México y Monterrey

Ultratumba, de Guayaquil (izq.-der.): Omar Sotomayor (voz y bajo), Fabricio Carriel (batería) y Paolo Thoret (guitarra), tras terminar su show en el QuitoFest 2025, del que grabaron un disco en vivo.

La escena musical independiente sigue apostando por el formato álbum con nuevos lanzamientos desde Ecuador y México, que recorren géneros como rock, punk, dungeon synth, hip hop y reguetón, demostrando la diversidad y vigencia de propuestas que buscan conectar con oyentes más allá de los sencillos virales.

Muchas bandas y solistas, quizás un poco a contracorriente, aún se atreven a lanzar discos, en lugar de únicamente sencillos.

Puede ser considerada una apuesta arriesgada, ya que a diferencia de la brevedad del single, un disco exige un mayor esfuerzo por parte de los oyentes, que deben darse el tiempo necesario para apreciar con atención la colección de canciones que propone un álbum.

Hoy queremos que nuestros lectores se pongan al día con tres (mejor dicho cuatro) lanzamientos desde Ecuador y dos de México, de diversos géneros musicales: dungeon synth, hiphop, rock alternativo, punk rock y reguetón. Porque nuestra bandera es la diversidad musical.

Ultratumba: 'Atrako live' + 'QuitoFest 2025'



Después de su último álbum de 2011, la agrupación guayaquileña de punk rock Ultratumba lanzó a fines del año pasado Atrako Live, grabado en vivo en las instalaciones del centro cultural Atrako, en Guayaquil, por Manuel Carbajal Dunkley, en su mayoría con temas que no aparecen en sus dos discos.

<a href="https://los-ultratumba.bandcamp.com/album/atrako-live">Atrako Live de Los Ultratumba</a>

Y a inicios fue publicado otro disco en concierto, nada menos que de su participación en el QuitoFest 2025, registrado por el productor Sergio Vivar, quien también está trabajando el nuevo álbum en estudio de la banda.

La presencia de Vivar fue clave además porque ayudó a Ultratumba a solucionar un contratiempo que amenazaba con echar a perder su show en la capital. Resulta que una hora antes de partir del hotel rumbo a la sede del QuitoFest, el vocalista y bajista Omar Sotomayor perdió la voz casi en su totalidad.

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Pero Sergio Vivar acudió al rescate y recordando sus años como estudiante de Medicina antes de dedicarse a la música, le inyectó corticoides a Omar, quien veinte minutos antes de subir a la tarima recuperó su voz.

Superado el bache, Ultratumba puso a los 35.000 espectadores del festival a gritar, bailar y poguear, en una presentación que se realizó justo mientras caía la tarde y el cielo cambiaba de color, para añadir un toque de magia extra al momento.

Este disco incluye varios clásicos y canciones nuevas, adelantos de lo que será su tercer trabajo de estudio de largo aliento, esperado durante quince años por la escena.

A diferencia de Atrako Live, en el que la batería la tocó Jorge Cabezas, el disco QuitoFest 2025 fue grabado por el nuevo integrante de Ultratumba, Fabricio Carriel, con un largo recorrido en grupos como Telémaco, Callejón Zaruma, Pi9, Lylith, entre otros proyectos.

Urku Llanthu: 'Wachuma'



El nuevo álbum de Urku Llanthu, que toca una fusión de dungeon synth y dark folk, se titula Wachuma, nombre en kichwa que recibe el también conocido como cactus de San Pedro, rico en mescalina.

Constituye una planta mística para la cosmovisión andina, a la que se le atribuye el poder de establecer una conexión entre el mundo material y el espiritual.

La ceremonia de la wachuma es un ritual llevado a cabo por un chamán, cuyo objetivo es que los participantes se reconcilien con sí mismos, con la tierra y con sus ancestros; que florezcan y que su subconsciente se abra de la misma forma que el cactus florece en la noche.

Este es el concepto que inspira el sexto disco (publicado por Takiri Independent Productions) de este proyecto unipersonal del quiteño Pablo Mesías.

Desierto Drive: 'Antes de que salga el sol'

Aprovechando que pronto estarán en Ecuador, queremos recomendar el más reciente álbum del grupo Desierto Drive, de Monterrey, México, formado por exintegrantes de los recordados Panda.

Es el segundo disco en estudio después de Mexican Dream (2019), y lo que más han comentado los fanáticos es el esfuerzo de la banda por encontrar su propio sonido en lugar de vivir de la fama de su anterior grupo.

Incluso en redes se puede ver que gran parte de sus seguidores no son necesariamente nostálgicos de Panda, sino nuevas camadas que han conectado directamente con la propuesta de rock alternativo de Desierto Drive, que se presentará este 8 de mayo en Guayaquil y el 9 en Quito.

En ambos conciertos los acompañará el proyecto/tributo Panda Vive, liderado por Jorge ‘Kross’ Vázquez, el baterista original de Panda.

Mogo: Pleroma



Aunque vio la luz a fines del año pasado, no queremos dejar pasar la oportunidad para recomendar Pleroma, el más reciente disco de Mogo, nombre artístico del guayaquileño Anthony Mogollón.

Grabado en El Decibel, punto clave de la escena hiphop en Guayaquil, que trabaja en silencio pero con tenacidad, este disco de Mogo contiene ocho temas con beats de lujo y líricas sin filtros no aptas para mojigatos. Todo marca de la casa.

El repertorio incluye dos colaboraciones: con la cantante de neosoul y blues Nohe, en Mi negra, y con el rapero Lapentti, en Quiebre; además de contar con el flow de DJ Cone.

Charly Gynn: 'Sin suerte, nacimos bendecidos'



Para quienes gusten de música y líricas hechas por mujeres ‘power’, el segundo álbum de la mexicana Charly Gynn, lanzado en este 2026, dos años después de su debut, La Matatana.

Con la producción de Tzunami, en esta nueva entrega la cantante y compositora ha trabajado con nombres como Alnz G, Yoss Bones o Sir Speedy.

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