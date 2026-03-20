Músicos que escriben (o escritores que hacen música): sugerencias de EXPRESIONES

Hay artistas que se sienten cómodos expresándose tanto musicalmente como a través de la escritura o el cómic

La escritora ecuatoriana Yuliana Ortiz Ruano, en su faceta como DJ Viringa, tocando para la curaduría del Kizomba Design Museum capítulo Sao Paulo, en 2023.

Hay que agradecer que últimamente han visto la luz varios libros escritos por músicos, cuya sensibilidad por el ritmo y la melodía hacen que sus textos siempre tengan un sabor especial.

Desde las clásicas biografías, pasando por la ficción, los ensayos, las reseñas históricas o la crítica musical, muchos músicos han encontrado en la escritura otra forma de expresión. Y viceversa.

Solo por citar un par de ejemplos recientes, el año pasado la chilena Pehuén Editores lanzó Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González, cantante y alma de Los Prisioneros, obra que recoge sus conversaciones por WhatsApp con la escritora musical Johanna Watson.

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Y Lumen, de España, publicó en español Pan de ángeles, las memorias de la cantautora estadounidense Patti Smith.

A ellos podemos sumar músicos novelistas como el argentino Flavio Oscar Cianciarulo (de Los Fabulosos Cadillacs) o el brasileño Chico Buarque; la estadounidense Maddona con sus libros infantiles; o el escocés David Byrne (de Talking Heads) con su hermoso ensayo Cómo funciona la música, su Diarios de bicicleta o su libro de dibujos y diagramas Arboretum. Solo por nombras unos pocos artistas.

En este artículo queremos referirnos a músicos que escriben (o escritores que hacen música, que viene siendo lo mismo), aunque también ofrecemos un 'bonus track' del mundo del cómic.

Un vistazo a la escena internacional y también nacional, por supuesto.

Yuliana Ortiz Ruano

La novelista y poeta Yuliana Ortiz Ruano, nacida en 1992 en Limones, Esmeraldas, también es una gran melómana, al haber crecido en una familia con un papá coleccionista de ‘salsa dura’ y tíos que fueron DJ o trabajaban en la radio, lo que siempre la expuso a mucha música diversa.

Con el nombre de DJ Viringa explora sonidos y ritmos africanos y la herencia negra en América, jugando con el dancehall caribeño y del Pacífico, afrobeat, champeta, son y muchos otros estilos.

“Creo que todo el mundo debería ser DJ, porque es un ejercicio interesante. Me dio ganas de hacerlo también para reclamar una pista afro, porque todo el tiempo estamos bailando música negra, pero no hay gente negra en las pistas”, sostiene Yuliana. “Los espacios culturales están como muy limpios de personas afrodescendientes, y eso me molestaba”.

“Pasar música para mí es la posibilidad de que otras personas negras se sientan convocadas a bailar, a escuchar música de mi comunidad, música colombiana, del Pacífico. Sin ninguna intención de la perfección, sino más bien con la intención de pasarla bien y generar un espacio divertido para poner cosas que no suenan cotidianamente”.

Ella destaca que en Brasil, muchos escritores afrodescendientes son también DJ, performers, “pero también académicos, y a nadie le parece raro, porque la afrodescendencia para mí se caracteriza por la posibilidad de hacer muchas cosas. Eso tiene que ver profundamente con mi diáspora, que tiene un acervo musical gigante”.

Nick Cave

Aparte de la narrativa y la música, el gran Nick Cave, nacido en Australia en 1957, incluso ha incursionado en el cine, como actor y como guionista. Por ejemplo, ha escrito libretos para las películas The proposition, Lawless y Ghosts... of the Civil Dead.

En lo que respecta a libros, gracias a la editorial mexicana Sexto Piso tenemos tres títulos en español que recomendamos muchísimo a los lectores de EXPRESIONES.

Nos referimos a La canción de la bolsa para el mareo (con comentarios, recuerdos, poemas, letras de canciones, reflexiones), Más extraño que la bondad (un hermoso puzzle de fotos, apuntes y letras de canciones escritas a mano) y Fe, esperanza y carnicería (conversaciones con el periodista británico Seán O’Hagan).

Juan Fernando Andrade

“Mi faceta como músico le da ritmo a mi escritura”, resume el cronista y novelista Juan Fernando Andrade (nacido en Portoviejo en 1981), autor de las novelas Hablas demasiado (2009) y Adicto + Comedia romántica (2023, un libro doble), además de baterista del dúo de rock Los Pescados.

“Muchas veces hago el ejercicio de leer en voz alta lo que escribo y voy marcado el ritmo, con las palmas de las manos o golpeando contra la mesa, para ver si lo que he escrito tengo el ritmo que busco”.

Y en sentido inverso, es decir cómo influye la escritura en su música, Juan Fernando cree que cada canción “es la oportunidad de contar una historia”.

Patti Smith

Si bien su nombre se asocia principalmente al rock y el punk, la artista nacida en 1946 en Chicago ha sabido expresarse a través de otras disciplinas como la fotografía y la escritura.

Patti Smith ha dejado hermosas obras, como el poemario Morning Dream, que ella autopublicó en 1972 (tres años antes de su disco debut, Wild horses), imprimiéndolo en un mimiógrafo, siguiendo la impronta de la filosofía del ‘hazlo tú mismo’ y la estética del fanzine.

Justo a fines del año pasado, la editorial española Lumen presentó Pan de ángeles, la versión en castellano de Bread of Angels: A Memoir (Random House), un recorrido desde su infancia hasta su carrera musical, siempre con un tono íntimo, sin pretensiones ni miedo a mostrarse imperfecta, pero siempre auténtica.

Robert Crumb

Mientras en la superficie, editoriales como Marvel, DC, Charlton o Archie Comics popularizaban a nivel masivo las historietas en los 60 y 70 del siglo pasado, en el subterráneo había también dibujantes que exploraban el rostro más visceral y siniestro de la sociedad estadounidense.

Y entre esos nombres, destaca por derecho propio Robert Crumb, nacido en 1943, con una obra extensa; amante también del jazz, swing, blues, bluegrass y country (tiene una impresionante colección de discos de pizarra).

En su faceta como músico lideró el grupo R. Crumb and his Cheap Suit Serenaders (nacido como Keep on Truckin´ Orchestra) y ha tocado la mandolina para el dúo Eden and John’s East River String Band, y el banjo para el grupo francés Les Primitifs du futur.

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